El Govern autoritza plantes solars i eòliques que sumen 3.300 megavats a la xarxa elèctrica valenciana

El Govern central ha autoritzat 154 expedients que sumaran un total de 35.800 megavats a la xarxa elèctrica estatal. El Ministeri de Transició Ecològica ha examinat 202 projectes de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques que requerien una resposta administrativa abans del 25 de gener i que ara passen a la tramitació de la llicència de construcció.

De la potència total autoritzada, 3.311 megavats es corresponen amb projectes en la Comunitat Valenciana. El ministeri no ha desglossat les dades de plantes a escala territorial, però sí els de potència autoritzada i tipus de tecnologia. En total, s’han autoritzat 2.428 megavats d’energia fotovoltaica i 883 d’eòlica.

El Govern central té competència per a avaluar els projectes que superen els 50 megavats o aquells que, tot i tindre una potència inferior, afecten més d’una comunitat autònoma. Part dels projectes sol·licitats se situen en municipis de l’interior, com a Beneixama o Villena, i afecten termes municipals d’Albacete.

Els 3.300 megavats que el Govern central ha autoritzat se sumen als 1.356 que ha avaluat favorablement la Generalitat Valenciana, amb 61 projectes que es concentren als voltants de la central nuclear de Cofrents, el nord de Castelló –especialment la comarca dels Ports, que limita amb Terol– i el sud d’Alacant. L’executiu autonòmic ha donat el vistiplau a 54 plantes fotovoltaiques, cinc parcs eòlics, una central hidroelèctrica i una instal·lació de cogeneració, que començaran a materialitzar-se al final d’any, a l’espera d’obtindre la llicència de construcció. La Comunitat Valenciana té el compromís, subscrit en la llei de canvi climàtic i a través d’acords europeus, d’arribar a 10.000 megavats d’energies renovables el 2030 per avançar en la descarbonització.

Segons el comunicat del ministeri, totes les declaracions d’impacte ambiental favorables inclous les mesures correctores i compensatòries oportunes per a minimitzar els possibles danys ambientals generats en la fase de construcció i explotació dels projectes, així com les condicions del Pla de Vigilància Ambiental a desenvolupar. Així mateix, destaquen que la gran majoria de les declaracions favorables dels projectes contenen condicions de compliment obligat, sense les quals no s’obtenen la resta de les autoritzacions administratives de la tramitació. Tres de cada quatre expedients amb l’informe positiu han experimentat modificacions abans d’obtindre-la, amb reduccions de superfície d’ocupació o del volum d’equips a instal·lar-hi.