Govern i Generalitat estudien ja l’opció d’un mecanisme que evite l’acomiadament de 1.000 treballadors en Ford Almussafes

La direcció de Ford a Almussafes juntament amb la Generalitat Valenciana i el Govern central treballen ja en una fórmula que reduïsca dràsticament l’últim expedient de regulació d’ocupació (ERO) presentat per l’empresa, que afectaria un total de 1.622 empleats i empleades, un 33% dels 4.800 amb què compta la planta valenciana.

Segons el pla presentat inicialment per la companyia, 626 acomiadaments es farien efectius mitjançant baixes incentivades amb caràcter definitiu, i 996 serien acomiadaments objectius amb preferència de recontractació el 2027, quan augmentaria la càrrega de treball per l’arribada del nou model híbrid.

No obstant això, tant UGT com Intersindical, sindicats amb representació en la factoria, es van oposar frontalment a aquest pla i van demanar que s’estudiaren fórmules per a evitar que els 996 es desvincularen de l’empresa. En la reunió del dilluns 17 de juny la direcció es va mostrar disposada a estudiar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) rotatori fins a l’any 2027 i, en la trobada que es va produir dijous, ja es van reconéixer contactes en aquesta línia amb les administracions, en concret amb la Generalitat Valenciana i amb el Govern.

En aquesta línia, el sindicat majoritari a la fàbrica, UGT, va explicar dijous que l’empresa i les administracions públiques es mostren disposades a “estudiar la viabilitat” de la seua proposta encaminada al fet que s’aplique un ERTO, un mecanisme RED, o un pla amb garanties similars per a aquests 996 empleats. El mecanisme RED és un instrument inclòs en l’última reforma laboral que ha d’aprovar el Consell de Ministres. El seu objectiu és afavorir la flexibilitat interna de les empreses per a fomentar la continuïtat de les relacions laborals estables, evitant el trànsit per la desocupació, en situacions de crisis cícliques o sectorials. UGT exigeix també negociar un ERO per a la resta de les persones (626) similar als anteriors, mitjançant prejubilacions i baixes incentivades.

El sindicat va valorar que “sembla” que les converses avancen “en la línia correcta” i “que comença a veure’s que una de les solucions és substituir gran part de l’ERO (mil persones) per un ERTO, mecanisme RED o similar”.

UGT va comentar que “durant els pròxims dies” intensificarà els contactes. La pròxima reunió serà el dimarts 25 de juny i el sindicat espera que la negociació “vaja avançant en la línia adequada, encara que lògicament les accions que es requeriran per a portar avant aquesta solució necessitaran temps abans de poder posar-les en marxa”. “Guanyar temps no ha de suposar un problema”, va afegir.

Els 626 acomiadaments de caràcter estructural plantejats per la direcció sí que hauran de ser substanciats amb un ERO, va apuntar UGT, que va considerar que “no ha d’haver-hi massa debat sobre les condicions finals a pactar”, ja que s’han acordat fins a tres ocasions recentment, amb UGT com a únic sindicat signant. Les condicions d’aquests expedients van ser un pla de prejubilacions a partir dels 53 anys i un altre d’indemnitzacions econòmiques compensatòries de fins a 40.000 euros.

L’altre sindicat amb representació en Ford Almussafes, STM-Intersindical, va opinar que “no hi ha hagut avanços significatius” en aquesta nova reunió i va lamentar que l’empresa “no tinga en compte” les seues propostes de retirar les condicions acordades en l’acord d’electrificació i que van ser recollides en el conveni: “Congelació salarial, augment de jornada, dissabtes obligatoris i treballar 4 dies més sense cobrar el plus de jornades industrials”.

“Si ve càrrega de treball, serà gràcies a la plantilla, i no pel fet que ens estrenyem, cada vegada més, a cada conveni nou que es negocie”, va recordar.

Comissió interdepartamental en la Generalitat

La Generalitat Valenciana crearà el pròxim 27 de juny una comissió interdepartamental liderada per Presidència en què s’analitzarà la situació de la factoria i es coordinaran les diferents accions i la interlocució amb la companyia. Hi estaran representades les conselleries amb competències en la matèria, com ara Hisenda, Ocupació o Indústria.

Fonts autonòmiques han assegurat a aquest diari que estan en contacte permanent amb la direcció d’Almussafes en la cerca soluciones que ajuden a minimitzar l’impacte en l’ocupació.