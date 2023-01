El Govern no cedeix en la seua retallada al transvasament Tajo-Segura i Ximo Puig continua pressionant per a aconseguir un acord

“Hem traslladat en persona al secretari d'Estat el nostre malestar pels canvis que s'han produït en el text que es va aprovar en el Consell Nacional de l'Aigua, en la disposició addicional novena, i el que volem és que es torne a aqueix acord, que es torne a aqueix consens a partir del diàleg i de la reivindicació de la qual hem format part aquest matí. Per tant volem que es torne al consens que suposa l'equilibri entre la sostenibilitat i garantir l'aigua a la nostra agricultura”.

La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural Transició Ecològica i Emergència Climàtica, Isaura Navarro, s'ha pronunciat així després de la reunió que va mantindre aquest dimecres amb el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, en què no es van produir avanços sobre el conflicte sorgit per la modificació de l'esmentada disposició addicional, la qual cosa en la pràctica suposarà l'arribada de la meitat d'aigua a la província d'Alacant via transvase Tajo-Segura a partir de l'any 2027.

Navarro va desmentir les paraules de la vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica, la socialista Teresa Ribera, en què va assegurar que l'esborrany del reial decret que s'ha traslladat al Consell de l'Estat, contra el qual la Generalitat Valenciana ha presentat al·legacions, és el mateix que es va aprovar en el Consell Nacional de l'Aigua: “Evidentment el text que s'ha trasllat al Consell d'Estat no és el que es va aprovar en el Consell Nacional de l'Aigua com li hem dit al senyor Morán”.

La consellera, que ha explicat que la reunió ha sigut cordial però breu i que no s'ha donat resposta als diferents plantejaments que s'han realitzat, ha comentat que esperen la resposta a les seues al·legacions la setmana que ve i ha descartat que la manifestació que es va produir al matí siga contra l'establiment d'un cabal ecològic, com també ha afirmat la ministra Ribera.

“En absolut, la presència del Govern valencià no és contra l'establiment del cabal ecològic, sinó al contrari, el que volem és que el cabal ecològic estiga determinat d'acord amb la realitat del riu. El que no té sentit és fer unes inversions per a millorar la situació del riu i que després sí o sí el cabal es puge. El que volem és que es determine cada any segons l'estat del riu si el cabal s'ha de pujar”, ha puntualitzat Navarro.

Tot i això, les converses entre el Palau de la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Transició Ecològica continuen en marxa fora dels focus mediàtics per a tractar de tancar un acord satisfactori per a totes les parts. I és que, aquest conflicte no beneficia a cap de les parts a cinc mesos d'unes eleccions en què els resultats a la província d'Alacant poden ser decisius perquè Ximo Puig mantinga el Govern valencià. Al mateix temps, el president del Govern, Pedro Sánches, necessita uns bons resultats en la Comunitat Valenciana per a apuntalar la reedició del seu Govern.

Contingut de la disposició addicional eliminada

L'esborrany aprovat pel Consell Nacional de l'Aigua, que va comptar amb el vot favorable de Castella-la Manxa i amb l'abstenció de la Comunitat Valenciana, inclou un cabal ecològic (cabal mínim per a poder transvasar aigua) de 7 metres cúbics per segon en 2023, de 8 metres cúbics en 2026 i de 8,65 metres cúbics per segon en 2027.

La disposició ara eliminada establia que “si amb les mesures aplicades es compleixen els objectius ambientals fixats per a aqueixes masses d'aigua no serà necessari aplicar els escalons previstos en el pla hidrològic a partir de l'1 de gener de 2026”, o el que és el mateix: no serà necessari incrementar els cabals ecològics al seu pas per Aranjuez, la qual cosa garanteix l'arribada de l'aigua procedent del Tajo fins a la conca del Segura. En definitiva, es tracta de realitzar un seguiment abans del 2026 que permeta revisar els cabals previstos en funció de l'avanç de les mesures correctores per a compensar amb aigua dessalada la menor aportació del transvasament.

Milers de regants d'Alacant, Múrcia i Almeria es manifesten

La concentració convocada pel sindicat de regants del transvasament Tajo-Segura (Scrats) contra la planificació hidrològica del Govern que assegura un cabal ecològic al riu Tajo com demana la llei va portar aquest dimecres milers de regants, empreses i polítics davant la façana del Ministeri de Transició Ecològica amb lemes com “el llevant sense aigua, desert i atur”.

“Això no va d'ecologia”, deia l'speaker de la concentració. “Qui portarà les verdures als supermercats? Les portaran del Marroc? Potser és el que volen, que les porten del Marroc”, va encoratjar per a després animar el públic: “Ministra dimissió”.

Fins a Madrid es va desplaçar el president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras (PP), un habitual quan els regants arremeten contra l'Executiu de Pedro Sánchez representat per la vicepresidenta tercera Teresa Ribera. Però també es van passar per allí l'alcalde de Múrcia, José Antonio Serrano Martínez (PSOE), per a dir que “un milió de persones del sud-est espanyol beuen” de l'aigua del transvasament, o en el cas de la província d'Alacant el d'Elx, Carlos González, i l'alcaldessa d'Oriola, Carolina Gràcia, tots dos també socialistes. El pròxim candidat de Compromís a la presidència de la Comunitat Valenciana, Joan Baldoví, també va ser present, així com la consellera d'Agricultura, Isaura Navarro, i els líders valencians del PP, Carlos Mazón, i de Vox, Carlos Flores.

“Més alt que no se sent”, es queixava una manifestant quan es demanava cridar per la dimissió de la ministra Teresa Ribera. La vicepresidenta tercera va contestar aquest dimarts que la planificació respon, “per primera vegada”, a la realitat que imposa la crisi climàtica: “Cicles molt més llargs d'extrema sequera i períodes d'inundacions enormement durs”.

“No ens poden llevar el transvasament. No ho consentirem”, prosseguien els manifestants. El pla de l'Executiu és que el volum que no es transvase puga substituir-se amb altres recursos com les dessaladores. “És quatre vegades més cara. Qui pot pagar-la?”, contesten automàticament els regants.