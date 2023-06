El Govern valencià paga els últims 7,5 milions del circuit urbà d’F1 que Camps va prometre a cost zero

El futur Govern valencià presidit pel popular Carlos Mazón, sempre que aconseguisca recaptar els suports suficients de segur per part de Vox, agafarà les regnes de la Generalitat alliberat d’una part del deute que van deixar els anteriors executius del PP vinculat a la celebració de la Fórmula 1, el projecte estrela de l’expresident Francisco Camps, que va prometre el seu desenvolupament “a cost zero”.

Onze anys després de celebrar-se l’últim Gran Premi en els Poblats Marítims de València, la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, que dirigeix en funcions el vicepresident segon d’Unides Podem Héctor Illueca abonarà els últims 7,5 milions d’euros corresponents al crèdit de 60 milions d’euros que es va sol·licitar en el seu moment per finançar part dels costos de la construcció del traçat.

Fonts del departament esmentat han informat elDiario.es que dilluns es farà efectiu el pagament de l’últim termini. El crèdit va començar a pagar-se el 2016 i té una vigència de huit anys a raó de 7,5 milions anuals. A més, en concepte d’interessos s’han abonat 6,7 milions d’euros, per la qual cosa en total s’han tornat 66,7 milions.

La Generalitat Valenciana va gastar 38,6 milions d’euros addicionals (45 milions amb interessos) en el desenvolupament de les infraestructures necessàries d’accés i connexió viària de la ciutat amb el port de València (l’Albereda i l’avinguda de França), per la qual cosa el cost total del circuit va ascendir a 98,6 milions d’euros.

A més de les despeses en la construcció del circuit, la Fórmula 1 va suposar un desemborsament milionari per a les arques públiques en altres conceptes com el cànon anual de la prova (111 milions en cinc anys), els drets televisius pagats per Canal 9 (26 milions) o el deute de l’empresa Valmor assumit pel Govern valencià (44 milions).

Amb tot, l’Ajuntament recuperarà una part d’aquesta última quantitat mitjançant les càrregues urbanístiques que aplicarà als propietaris del sòl del pla urbanístic del Grau. En concret, la vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va anunciar que es repercutiran 32 dels 45 milions que va avançar l’Administració autonòmica i que el consistori li reintegrarà, tal com estableix el conveni signat entre totes dues administracions el 2007.

Actualment, tota la part que dona al Grau i Natzaret està barrada, abandonada i fins i tot hi ha proliferat un assentament de barraques. El redisseny del programa d’actuació integrada (PAI) del Grau reconverteix l’antic espai dedicat al traçat al primer circuit biosaludable de València, envoltat de zones verdes i connectat amb el Parc de Desembocadura.