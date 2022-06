El grup socialista de València reorganitza les seues competències arran de l’eixida de Bernabé a la Delegació del Govern i l’entrada de Mateo

La vicealcaldessa de València i secretària general dels socialistes a la ciutat, Sandra Gómez, va anunciar dimarts la incorporació de Javier Mateo com a regidor del Grup Municipal Socialista arran de l’eixida de Pilar Bernabé a causa del seu nomenament com a delegada del Govern de la Comunitat Valenciana. Mateo entra com a regidor després de la renúncia de Mar Marín, que estava un lloc per davant en les llistes socialistes.

Gómez va valorar la faena feta per Bernabé al capdavant de les àrees de Desenvolupament Econòmic, Envelliment Actiu i Esports. Una tasca, va dir, que ha permés que València “siga hui una de les ciutats que creix més en ocupació”.

La vicealcaldessa, a més, va avançar la reestructuració de les àrees que ocupava fins ara Pilar Bernabé: Mateo, fins ara sotsdirector d’Emprenedoria a València Activa, una entitat dependent de Desenvolupament Econòmic, assumirà les competències d’Esports mentre que Borja Sanjuán sumarà l’Àrea de Desenvolupament Econòmic a les competències d’Hisenda que ja tenia. Finalment, Gómez es quedarà amb la delegació d’Envelliment Actiu, una àrea de la no s’havia desvinculat.

“És una àrea amb què em sent molt vinculada políticament i personalment. Mai me n’he desvinculat i, de fet, soc una habitual en tots els actes de majors. Als majors els agrada l’estabilitat i tindre referències clares. Per això és important que tinguen una referència i una cara amiga en qui confiar”, va afirmar.

Pel que fa a Sanjuán, la vicealcaldessa va destacar la seua trajectòria política: “És una de les persones amb més vàlua en el món de la política. És un gran referent i un gran suport. Vull que siga el nou tinent d’alcalde de L’àrea de Desenvolupament Econòmic perquè amb el seu impuls i el seu bagatge puga continuar la faena encetada per Bernabé i fomentar-la, va dir Gómez, que va ressaltar que aquesta és ”una aposta per continuar potenciant i visibilitzant el grup municipal socialista“.

Sobre Mateo, Gómez va valorar la seua experiència en València Activa com a responsable de l’àrea d’emprenedoria i de desenvolupament econòmic i la seua faena en favor de tot l’ecosistema startup. La vicealcaldessa ha manifestat que Mateo serà “una magnífica referència política per a poder dinamitzar i continuar les polítiques empreses en l’àmbit esportiu”.

“És un missatge molt clar que la gran prioritat per als socialistes en aquesta recta final de legislatura és prioritzar la reactivació econòmica i fomentar l’activitat local, de les famílies autònomes i comerciants, perquè tinguen referents i polítiques clares que els ajuden”, va finalitzar.