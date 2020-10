Homenatge a María Moliner, la il·lustre filòloga que va viure la República i la postguerra a València

L’Ajuntament i la Universitat de València han instal·lat un monòlit a la façana de les Escoles d’Artesans en reconeixement a María Moliner, filòloga, bibliotecària i lexicògrafa, autora del cèlebre Diccionario de uso del español (1966), qui va residir a València entre 1930 i 1946 a la Gran Via del Marqués del Túria. Amb esta iniciativa es pretén visibilitzar el pas de María Moliner per la ciutat, on va dirigir la biblioteca universitària i el projecte de biblioteques populars, i la seua carrera professional dedicada a la difusió de la cultura.

La bibliotecària i lexicògrafa, nascuda a Paniza (Saragossa) l’any 1900, es va traslladar a València l’any 1930, on va ser directora de la biblioteca universitària i del projecte de biblioteques populars i va col·laborar així mateix amb l’Escola Cossío, inspirada en la Institució Lliure d'Ensenyament i especialment en l’organització de biblioteques rurals.

L’Ajuntament i la Universitat de València han impulsat este reconeixement públic per visibilitzar el seu pas per la ciutat, on va viure 16 anys, i el seu compromís amb la difusió de la cultura. La regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, acompanyada de les regidores de Servicis Socials, Isabel Lozano, i de Joventut, Maite Ibáñez, ha intervingut en l’acte, organitzat per la Regidoria d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI de l’Ajuntament, el vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat de la Universitat de València i el Patronat de les Escoles d’Artesans.