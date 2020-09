Huit nous centres, entre ells el col·legi Ciutat de Cremona que va abanderar la lluita contra els barracons, obrin les portes el curs 2020-2021

Huit nous centres educatius obrin les portes aquest curs a la Comunitat Valenciana, cinc ho han fet ja (l’aulari del centre rural agrupat Mariola-Benicadell a Alfafara amb 96 alumnes, l’aulari d’Infantil del CEIP Carles Sarthou de Vila-real i els col·legis Regina Violant d’Almassora, El Rajolar d’Aldaia i Severí Torres de Castelló a la comarca de la Ribera) i els altres tres ho faran en els pròxims mesos (el CEIP La Xara de Dénia, amb una inversió de quatre milions d’euros i 150 alumnes; l’aulari del CRA Araboga de Canet lo Roig; i el Ciutat de Cremona, d’Alaquàs, que ha simbolitzat durant anys la lluita contra els barracons).

Aquestes infraestructures, que suposen una inversió de 27 milions d’euros, se sumen als 36 centres educatius construïts des del curs 2015-2016 –dels 8.000 alumnes que anaven a centres instal·lats íntegrament en aules prefabricades a principis de la legislatura passada, 6.000 han passat a cursar els estudis en col·legis i instituts de nova construcció, “la resta d’infraestructures estan en construcció o en projecte”, reconeixia el conseller Vicent Marzà en la roda de premsa per a presentar l’inici de curs. Marzà incidia en què s’està “en procés” per a l’eliminació de prefabricats–, en gran part gràcies al programa Edificant que va anunciar Ximo Puig al setembre del 2017 amb una inversió de 700 milions d’euros. Aquesta iniciativa es va posar en marxa el 2018 i es va ampliar a 1.000 milions d’euros el 2019 per a transferir a l’Administració local fins a 2024 amb l’objectiu de millorar la meitat de les més de 1.400 infraestructures educatives valencianes.

Sis centres nous més estan en construcció amb una inversió global de 31,5 milions d’euros: l’IES Vicent Verdú d’Elx, la secció de l’IES Clot del Moro a Algímia d’Alfara (4,8 milions d’euros d’inversió) i els CEIP El Romero de Sant Joan d’Alacant (amb una inversió de 4,9 milions i 450 alumnes), Maestro Aparicio d’Anna, Francesc Carròs de la Font d’en Carròs (4,6 milions d’euros) i el número 4 de Picassent (6,5 milions). Als quals cal sumar trenta centres més en què s’inicien les obres aquest curs.

Tal com destaquen des de la Conselleria d’Educació, a data 1 de setembre de 2020, una de cada quatre actuacions incloses en el pla Edificant (135 de 568 obres de rehabilitació, ampliació o construcció de centres públics delegades als ajuntaments) estan acabades i mig centenar estan en obres.

Actuacions que començaran aquest curs

Respecte a les grans actuacions d’Edificant que començaran a construir-se al llarg d’aquest curs, l’Ajuntament de Cocentaina té previst iniciar les obres del col·legi Sant Joan Bosco en el primer trimestre de l’any que ve amb una inversió de la conselleria de 6,1 milions d’euros, i a principis del 2021 també està previst que s’enceten les obres del nou aulari d’Infantil del CEIP La Baia d’Elx amb un pressupost de 2,1 milions a càrrec d’Educació.

L’últim trimestre d’enguany, han de començar les actuacions en el segon institut del Pilar de la Foradada i en el col·legi María Moliner, també en aquesta localitat alacantina, unes obres incloses en el pla Edificant i amb una inversió prevista de 8,1 i 7,9 milions d’euros respectivament.

El col·legi Doctor Esquerdo, a la Vila Joiosa, un centre amb més de 450 alumnes obert amb el PP al capdavant de la Generalitat íntegrament en barracons, també ha de començar a construir-se el primer trimestre del 2021. La inversió és de 5,8 milions d’euros.

Altres grans obres d’Edificant que han de començar a principis de l’any que ve són: el nou IES Jaume I de Borriana (13,5 milions d’euros d’inversió), els nous col·legis Vicent Marçà i Herrero a Castelló de la Plana (3,5 milions de pressupost), la nova secció de l’IES Serra d’Espadà d’Onda (5,7 milions), el nou CEIP Jaume I de Vinaròs (4,7 milions), el col·legi Elías Tormo d’Albaida (4,8 milions), el col·legi Sant Vicent Ferrer de Faura (5,9 milions), el col·legi Les Foies de Gandia (3,9 milions), l’IES Ausiàs March de Gandia (8,5 milions), el tercer CEIP de Llíria (6,1 milions de pressupost) i el nou IES Camp de Túria de Llíria (10,5 milions d’inversió) i el col·legi Sant Ignasi de Loiola de Picassent (2,2 milions).