La jutgessa que investiga l’alcalde popular d’Oriola demana a Antifrau un informe pericial sobre els sis anys que va cobrar de Sanitat sense treballar

L’alcalde d’Oriola, Emilio Bascuñana, del PP, té por de les conclusions de l’informe pericial que la jutgessa que l’investiga ha sol·licitat a l’Agència Valenciana Antifrau. La seua defensa, que exerceix el lletrat Ricard Sala, ha intentat frenar en va la sol·licitud de l’informe pericial a Antifrau per part de la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 d’Oriola.

La defensa de Bascuñana va interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) contra de la resolució del director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, que donava trasllat a la seua defensa, a l’Advocacia de la Generalitat i a la Fiscalia Anticorrupció de la petició de l’informe, sol·licitat per la instructora l’11 de febrer passat. La resolució d’Antifrau accepta l’emissió de la pericial, una opció d’auxili judicial recollida expressament en el reglament de l’Agència, que ja ha emés informes en causes com el cas Erial.

La jutgessa investiga l’alcalde del PP per un presumpte delicte de malversació de cabals públics després d’haver destapat aquest diari que Bascuñana va cobrar durant sis anys com a assessor de la direcció territorial de la Conselleria de Sanitat sense acudir-hi a treballar. De fet, en les diligències que se segueixen contra l’alcalde popular ja consta l’informe del departament que dirigeix Ana Barceló i que confirma que no queda ni rastre del pretés treball d’assessoria de Bascuñana, tal com va detallar la consellera en seu parlamentària.

La secció tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV ha donat un revés a Bascuñana pel fet de declarar la “incompetència de la jurisdicció contenciosa administrativa”. La interlocutòria del TSJ-CV, a què ha tingut accés elDiario.es, argumenta que la resolució d’Antifrau “s’emet en el si d’un procediment penal a conseqüència de la sol·licitud emesa per un Jutjat d’Instrucció”, per la qual cosa no se li pot atribuir una “naturalesa administrativa”.

És més, “en cas d’atribuir-li naturalesa administrativa”, especula la interlocutòria, “tampoc seria impugnable”, ja que no es tracta de “un acte definitiu o de tràmit essencial”. La jutgessa instructora podrà, per tant, incorporar a la causa la pericial encarregada a Antifrau. L’alcalde, en la seua declaració com a investigat davant la jutgessa, a la qual va anar abrigallat per dos edils del PP, va responsabilitzar la Conselleria de Sanitat que no haja quedat rastre de la seua faena d’assessoria, que va assegurar que havia fet de manera “oral”. L’alcalde popular va titlar de “faula” les conclusions de la inspectora de Sanitat.

La consellera de Sanitat, per contra, va confirmar en resposta a una pregunta parlamentària que “no s’ha trobat cap document descriptiu de les funcions pretesament encomanades, ni l’objecte, ni el contingut, ni la missió del treball”. “No hi ha constància entre els funcionaris consultats que el doctor Bascuñana fera acte de presència física en la Direcció Territorial d’Alacant, ni tenen constància que hi haguera passat. Tampoc consta que tinguera despatx en la Direcció Territorial”, va dir Ana Barceló.