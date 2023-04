L'aigua de l'embassament de Bellús se sotmetrà a tractaments pel deteriorament de la qualitat

Un excés de biomassa piscícola present en l'embassament, entorn de 45 tones quan el normal és que siguen unes 3 o 4 tones, i l'alta càrrega de contaminants que arriben fins a les aigües, són les principals causes del mal estat de la massa d'aigua de l'embassament de Bellús, al riu Albaida. Aquesta situació ha provocat un estat eutrofizat de les aigües, és a dir, una abundància anormalment alta de nutrients i de nitrats.

Aquest és el diagnòstic de l'equip multidisciplinari amb què ha treballat la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i pel qual ha anunciat que realitzarà una inversió de 25 milions a través d'una bateria d'actuacions per a millorar l'estat de la qualitat de les aigües. Es tracta d'una sèrie de treballs que es desenvoluparan aigües amunt de la presa, així com en el seu interior i aigües avall, amb l'objectiu de resoldre una situació que ha generat problemes per a la població de Bellús i l'entorn natural de l'embassament.

El Comissari d'Aigües, Marc García, va explicar a Benigànim -localitat veïna de l'embassament- algunes de les actuacions que desenvoluparà l'organisme en la zona, un acte en què també va participar la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, Isaura Navarro. García va voler destacar la importància d'una infraestructura que es va construir per a “controlar avingudes i evitar inundacions” i que, va dir, “sempre ha funcionat a la perfecció”. Malgrat tot, admetia que “la presa va resoldre el problema d'inundabilitat, però al mateix temps va generar un altre problema, en aquest cas a l'entorn de l'embassament”.

Mesures

La confederació treballa amb diferents solucions per a disminuir l'eutrofització, com la despesca gradual per a retirar l'enorme fauna piscícola que habita en l'embassament o el dragat de dues zones localitzades amb acumulació de matèria orgànica i nitrats. De manera paral·lela a aquests treballs, la confederació ha instal·lat un dron-vaixell per a monitorar de manera automàtica la qualitat de l'aigua, un modern sistema que envia dades permanents sobre temperatura, oxigen, conductivitat, PH o clorofil·la. “Aquesta informació ens ajudarà a millorar el coneixement sobre l'estat actual i sobre l'evolució de qualitat de l'embassament al llarg dels mesos. Servirà per a saber si els despesques són eficients i es tradueixen en la millora de l'aigua”, va explicar el Comissari d'Aigües.

Entre la bateria d'actuacions que desenvoluparà la confederació aigües amunt de l'embassament, va destacar els projectes per a la instal·lació de nous col·lectors a Ontinyent i l'Olleria, la construcció d'un tanc de tempestes a Benigànim i l'ampliació de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) d'Alfarrasí. Els quatre projectes ja estan redactats, es troben en fase d'avaluació ambiental i compten amb un pressupost de 20 milions d'euros.

També s'ha instal·lat una torre multipresa que permet seleccionar el punt des del qual es vol desembassar l'aigua i així abocar un cabal de millor qualitat en el riu Albaida. La infraestructura està en funcionament des de fa mesos i eliminarà el problema de les pudors que arribaven fins a la població de Bellús cada estiu.

Cinturó verd i solució per a la via ferroviària

Per a solucionar el problema dels contaminants que arriben a través dels escolaments, l'organisme treballa en un projecte per a adequar l'entorn i generar un cinturó verd al voltant de l'embassament. “Tindrà una doble funció. D'una banda, aconseguirà retindre els nitrats i evitarà que arriben fins a les aigües. D'altra banda, es realitzarà una millora ambiental que ajudarà a posar en valor una zona verda per a l'ús lúdic i turístic”, destaca García.

Respecte al problema generat per la via del tren Xàtiva-Alcoi, que transcorre al costat de l'embassament i es podria inundar si s'arribara al volum màxim d'emmagatzematge, el Comissari d'Aigües va recordar el conveni signat amb Adif per a trobar una solució i va assenyalar que el projecte per a substituir l'actual terraplé que creua l'embassament per l'alternativa de construir un viaducte començarà a redactar-se “molt prompte”.

Restauració fluvial del riu Albaida

Un altre dels objectius principals de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer és millorar la qualitat del riu Albaida aigües avall de l'embassament de Bellús. Per a això, està realitzant, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, diferents actuacions de restauració fluvial en la zona, com la demolició de l'assut del Molí de Malanya o la retirada d'espècies exòtiques invasores, en la seua majoria Arundo Donax, en el primer tram del riu.

D'una altra banda, des de la Conselleria de Transició Ecològica s'encarregaran de la replantació de la zona amb espècies autòctones que permetran recuperar el bosc de ribera. De la mateixa manera, la confederació segueix a l'espera de l'aprovació d'una partida de tres milions d'euros, amb càrrec al de Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya, que permetrà posar en marxa una nova actuació restauració en el riu Albaida al seu pas pels municipis de Castelló, Manuel i Senyera.