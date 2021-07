L’alcalde de València es bolca amb el llibre que retrata la lluita pel Túria o el Saler: “La ciutadania pren la paraula i fa política en primera persona”

Recorrent a la ucronia, es podria imaginar que una gegantesca autopista recorre València per l’antic llit del riu Túria i que el Saler estiguera poblat d’enormes finques entre la platja i l’Albufera. Si aquestes dues joies de la ciutat no van acabar en aquesta apocalíptica tessitura, va ser gràcies als moviments ciutadans que, des de les acaballes de la dictadura franquista, es van mobilitzar per evitar-ho. Les lluites van seguir més endavant amb l’oposició a la prolongació de l’avinguda de Blasco Ibáñez que comportava la destrucció de part del barri del Cabanyal i el Canyamelar, un projecte polèmic impulsat per la difunta alcaldessa Rita Barberá, o la mobilització contra la construcció d’un hotel en el solar dels Jesuïtes, a tocar del Jardí Botànic.

L’arquitecte Carles Dolç, col·laborador d’elDiario.es és un d’aquells ciutadans que es va mobilitzar pel Túria i pel Saler (hui té en el punt de mira l’ampliació del port de València i l’afectació consegüent a les platges del Perelló i el Saler i fins i tot a l’Albufera), ha plasmat en un llibre la cronologia de lluites socials i veïnals que, enquadrades en l’ecologisme, han salvat la ciutat de molts mals. Altres espais, com l’horta de la Punta, no van tindre el mateix destí i han acabat convertits en enormes solars de formigó.

Del Saler al Túria. Els primers moviments ciutadans que van dissenyar València (Alfons el Magnànim, 2021) retrata aquelles lluites i l’aportació que han suposat, vista amb la perspectiva dels anys passats, “per al bon disseny urbà de València i el benestar de la població”. “Els moviments ciutadans són expressió d’idees i sentiments socials que formen part de les ciutats democràtiques i que en molts casos han sigut decisius per a fer-les millors”, afirma l’obra de Carles Dolç, editada pel Magnànim en col·laboració amb Pruna Llibres.

En direcció contrària a la totpoderosa alcaldessa popular Rita Barberá, l’actual primer edil, Joan Ribó, ha apostat per la mobilitat sostenible i per la regeneració dels espais naturals que envolten l’urbs. Ribó va ser un dels assistents a la presentació del llibre, celebrada al Jardí Botànic de la Universitat de València, juntament amb el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

“El Saler per al poble i El riu és nostre i el volem verd són dues reivindicacions veïnals que es van desenvolupar en els últims anys del franquisme i els primers anys de la democràcia i que són l’origen de l’actual disseny urbà de la ciutat de València”, va dir l’alcalde de Compromís.

“La ciutadania pren la paraula i fa política en primera persona; ho va fer en els anys 70, 80 i 90, i continua fent-ho en ple segle XXI, amb una consciència crítica, per exemple respecte d’alguns projectes que pretenen canviar la fesomia de València sense tindre en compte les necessitats de València i de la seua població”, va deixar caure Ribó en una referència clara al projecte d’ampliació del port.