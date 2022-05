L’aliança de Més País i Compromís obliga Unides Podem a moure fitxa

La consolidació de l’aliança entre Compromís i Més País amb altres tres forces polítiques obliga Unides Podem a moure fitxa i preparar la jugada següent. Mentre algunes forces d’esquerra esperen que Yolanda Díaz explique el seu projecte polític, que posposa fins a les eleccions andaluses, cinc partits presentaven dilluns una aliança programàtica que és el germen d’un pacte d’àmbit estatal.

Amb l’Acord del Túria, formacions com Compromís, Més País, els Verds Equo, Més per Mallorca i la Chunta Aragonesista, que treballen juntes en el Congrés i el Senat, fan un pas i s’avancen a la vicepresidenta del Govern, que treballa en un front ampli més desvinculat de la marca de Pablo Iglesias i obert a altres moviments. Als morats el moviment no els és fàcil d’encaixar, coincidint amb el conflicte a Andalusia i les dificultats perquè s’accepte una coalició les negociacions de la qual han sigut enrevessades.

En l’aliança electoral entre Podem i Esquerra Unida, que van concórrer juntes a les últimes eleccions autonòmiques, hi ha diferents maneres de veure el marc. La portaveu d’Unides Podem i coordinadora del partit morat, Pilar Lima, considera que la proposta és “legítima”, encara que creu que no és el moment d’apuntar pactes electorals, perquè encara queda un any de legislatura amb diverses mesures a impulsar. En tot cas, apuntava dimarts en les Corts Valencianes, les formacions “no han parat de parlar”, encara que la seua advoca per “fer-ho en espais discrets i no a través de la premsa”. En tot cas matisava que ningú queda exclòs d’“un projecte transformador amb diferents veus”, emfatitzant que “l’important és anar totes a l’una de manera dialogada i educada”.

En Esquerra Unida tampoc se senten fora de l’espai polític i reclamen no deixar el diàleg per a l’últim moment, escarmentats per la situació de la seua coalició amb Podem i altres forces a Andalusia. La parlamentària Estefanía Blanes advoca per “anar més enllà” de la confluència actual i reconeix que l’acord el formen organitzacions amb què han treballat. “És un pas (...) una manera d’escenificar aquesta unió i evidenciar que aquest front s’amplie és la voluntat de tots”, ha remarcat.

Els dirigents que es van reunir en la plaça del Pilar, a la vora de la seu de Compromís, insisteixen que l’acord està obert a altres formacions i en absolut és incompatible amb el front ampli d’esquerres que tots asseguren que volen. La síndica dels valencianistes, Papi Robles, assegura que la seua coalició ja està “en la faena” per aconseguir un projecte fort en les pròximes eleccions, dialogant amb altres partits. La portaveu garanteix que continuaran “escenificant aquest camí”, encara que queda temps fins a la convocatòria formal i “això d’ahir va ser simplement un punt de partida”.