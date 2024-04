L'AVL llança dues campanyes “en positiu” per fomentar l'ús del valencià entre joves i diferents municipis

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha presentat aquest dilluns dues noves iniciatives per fomentar l'ús del valencià entre la població, especialment entre la joventut, a través d'activitats lúdiques a diferents municipis i una campanya musical a xarxes socials.

Es tracta de dues accions “en positiu” que parteixen de la premissa que “la llengua no genera conflictes” i que conviden a fer-la servir “amb naturalitat” en el dia a dia, segons ha explicat la presidenta de l'AVL, Verònica Cantó, acompanyada de la secretària de la institució, Inmaculada Cerdà, i l'acadèmica Vicenta Tasa, que presideix la secció de foment de l'ús de la llengua. A l'acte també s'han presentat les novetats de la tercera convocatòria dels Premis Carme Miquel, que aquest any arribaran a l'educació secundària.

D'una banda, l'AVL ha posat en marxa l'acció 'Comença' de la mà de l'artista Aina Nogueroles (coneguda com a Aina Koda). Es tracta d'un vídeo musical de rap, creat per Adarve Produccions i rodat a diferents localitzacions, que vol “animar els joves a iniciar qualsevol comunicació, sigui del tipus que sigui, en valencià”, ha explicat Cantó.

La lletra transmet la idea que, en començar les converses amb un 'bon dia' o un 'com estàs', com diu la cançó, 'podem provocar un efecte dòmino, si passem a l'acció fent el primer pas' ('podem provocar un efecte dòmino, si passem a l'acció fent el primer pas').

Una població “clau per al futur”

Aquesta iniciativa “didàctica, moderna i alegre” s'adreça especialment al públic jove, “un segment de població clau per al futur de la llengua”, i es difondrà en xarxes socials i la radiotelevisió pública valenciana, amb vocació d'arribar a més mitjans.

Cantó ha explicat que “la presència del valencià a l'educació ha permès un nivell més elevat del valencià però totes les enquestes diuen que se'n fa un ús molt per sota de les seues capacitats. Els joves saben parlar, escriure i llegir, però no parlen, escriuen i llegeixen tant com ens agradaria per garantir la supervivència del valencià”.

La presidenta de l'AVL ha exposat que, segons una enquesta de coneixement de la llengua de la Generalitat realitzada el 2021, del 26% de les persones que inicien una conversa en valencià, en ser respostes en castellà, només el 5% ho manté, per això s'han de “afavorir l'ús i parlar-lo en tots els àmbits i registres”.

Cantó ha advertit sobre “la interrupció de la transmissió familiar” del valencià, així com els canvis d'hàbits de la ciutadania, com la compra en grans superfícies davant del comerç local, com a factors que no n'afavoreixen l'ús.

A les xarxes socials, segons les acadèmiques, “les noves formes de relacionar-se amaguen la llengua”, en alguns canals més que en altres, però hi ha molts creadors de contingut en valencià en aquests moments, als quals l'AVL vol començar a donar suport en properes col·laboracions.

'En valencià'

D'altra banda, la secretària de l'AVL ha anunciat la reedició “millorada” de la iniciativa 'En valencià', que es va posar en marxa el 2012 i el 2013, i que té un doble objectiu: fomentar l'ús del valencià entre la ciutadania i donar a conèixer les Oficinas de Promoció del Valencià (Aviva) disponibles per a la ciutadania a 80 municipis.

La iniciativa recorrerà 26 poblacions amb estands a places on s'organitzaran activitats lúdiques com scrabble o sopes de lletres. 'En valencià' arrencarà el 6 de maig a Dénia i Oliva i finalitzarà el 22 de maig a la Pobla de Vallbona i Quart de Poblet.

La campanya arribarà a un terç de les localitats amb oficina Aviva: Algemesí, Carlet, Moncada, Albalat del Sorells, Santa Pola, Xixona, Finestrat, Benissa, Moncofa, Sagunt, Benicarló, Almassora, Silla, Mislata, Mur d'Alcoi, Cocentaina, Ontinyent, Onda, Vila-real i Tavernes de la Valldigna.

Inmaculada Cerdà ha explicat la intenció de repetir el proper any la iniciativa fins arribar a tots els municipis i ha destacat que els ajuntaments són un “aliat imprescindible” per al foment de l'ús del valencià en ser l'administració “més propera”.

Premi Carmen Miquel

Finalment, Vicenta Tasa ha anunciat que el III Premi Carme Miquel sobre l'ús del valencià a centres escolars aquest any s'obrirà a l'educació secundària. Els premis oscil·len des dels 1.000 als 3.000 euros.

El termini per presentar projectes ja és obert i finalitza el 30 de setembre i un jurat d'acadèmics triarà les millors propostes, que es donaran a conèixer el 22 de novembre. El lliurament de premis serà el 30 de novembre a Sant Miquel dels Reis.

L'objectiu és reconèixer propostes que estiguin aplicant els centres educatius, que es plantegin transversalment a tot el centre, en una etapa o en una aula per part de l'alumnat o de tota la comunitat educativa. “Cal potenciar que durant tot el temps que els nens i nenes estiguin a l'escola hi haja la màxima exposició al valencià”, ha defensat Tasa.