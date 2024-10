L’empresari Paco Gasofa demana aclarir si ha sigut condemnat o absolt per la trama corrupta d’Eduardo Zaplana

La defensa de l’empresari Francisco Pérez López, també conegut com a Paco Gasofa, ha demanat al tribunal de la secció quarta de l’Audiència Provincial de València un aclariment de la sentència del cas Erial. Es tracta de la possibilitat d’aclarir alguns extrems d’una sentència després d’haver-se dictat, prevista en la Llei d’enjudiciament criminal. El comptable de la trama, Francisco Grau, també va presentar un escrit similar en relació amb la seua condemna per inhabilitació, en què considera “sens dubte excessiva” la intervenció dels seus béns.

L’escrit de Paco Gasofa, a què ha tingut accés aquest diari, adverteix que en la part dispositiva de la sentència se l’absol en un primer moment, juntament amb altres encausats, “dels delictes pels quals eren acusats”, mentre que més endavant se’l condemna a un any i mig de presó com a autor criminalment responsable d’un delicte de falsedat.

L’empresari, amb un compte a Andorra, va firmar un document de reconeixement de deute “a gratcient” que l’altre partícip havia mort, tot això en el marc del repartiment del percentatge de participació en la propietat del vaixell Loix, adquirit per uns quants amics de Zaplana, encara que usat principalment per part de l’expresident de la Generalitat Valenciana, segons l’apartat de fets provats de la sentència. El document “mentider” va ser confeccionat per Francisco Grau “per indicació” d’Eduardo Zaplana, afig l’Audiència de València.

En el seu escrit, “a l’efecte d’una estricta seguretat jurídica”, l’empresari demana l’aclariment o l’esmena de la sentència dictada, “a fi de precisar si hi ha condemna per un delicte de falsedat”.

Les peticions de totes dues defenses amplien lleument els terminis per als més que probables recursos de cassació dels condemnats davant la sentència imposada per l’Audiència Provincial de València.