Les càmeres de control d’accés al centre de València comencen a sancionar dimecres, excepte a 14.400 vehicles censats

L’Ajuntament de València posa en marxa dimecres l’Àrea de Prioritat Residencial (APR) Ciutat Vella Nord, la primera que s’estableix en el cap i casal després del mandat ciutadà emanat dels pressupostos participatius. La Regidoria de Mobilitat Sostenible ha explicat que acaba la fase informativa en QUÈ no se sancionava Els vehicles infractors, i ha informat que fins ara s’han acreditat 14.443 matrícules amb accés permanent. El procés d’autoritzacions estarà sempre obert.

La posada en marxa de l’APR evitarà el trànsit oportunista i propiciarà un entorn més amable, respectuós amb el patrimoni protegit i amb noves oportunitats per al comerç, segons s’explica des de la regidoria.

EL dimecres 1 de desembre s’activen plenament les càmeres de control d’accés a Ciutat Vella Nord, cinc punts des d’on es controlarà el pas de vehicles autoritzats. Fins ara la Regidoria de Mobilitat Sostenible ha acreditat un total de 14.443 matrícules permanents, és a dir, residents, propietaris d’habitatges o places d’aparcament en la zona d’influència, vehicles d’emergència i seguretat ciutadana, de repartiment, taxis o serveis públics.

Les càmeres estan instal·lades al carrer de la Corona des del carrer de Guillem de Castro; al carrer de Salvador Giner en l’accés des de la plaça del Portal Nou; al carrer del Salvador en la cruïlla amb el carrer dels Trinitaris; a la plaça del Mercat a l’altura del carrer del Trench i a l’eixida del pàrquing del Mercat Central en el gir cap al carrer de la Boatella.

Segons han informat fonts de Mobilitat Sostenible, la delegació té un equip de 14 persones que treballen diàriament per tramitar totes les sol·licituds, un procés de registre que ha experimentat un creixement important en els últims dies, en què s’han atés centenars de telefonades.

Les mateixes fonts han recordat que des del mes de febrer passat es podia començar a sol·licitar el permís per a accedir a l’APR; no obstant això, s’ha registrat més activitat des de l’anunci de la fase informativa, que va començar el 18 d’octubre passat fins hui. Per tant, dimecres és l’entrada en vigor de l’APR, en què ja se sancionarà els vehicles que no tinguen autorització.

En el cas de produir-se alguna entrada de vehicles no registrats en el sistema de videovigilància de la Regidoria de Mobilitat Sostenible, les persones interessades tindran fins a cinc dies per a poder acreditar el seu accés. En el cas de no fer-ho, l’Ajuntament posarà en marxa el procediment sancionador, que preveu multes de 60 euros per aquesta infracció. Cal recordar que els permisos puntuals també es poden sol·licitar amb cinc dies d’antelació.

Campanya informativa

Quant al balanç de la campanya informativa, la Regidoria de Mobilitat Sostenible ha informat que s’han enviat un total de 7.200 cartes a propietaris de vehicles que havien accedit sense autorització a l’APR. Una missiva en què s’explicava que el seu vehicle no estava registrat en el sistema de control i, per tant, se’ls convidava a demanar el permís corresponent.

D’altra banda, la Regidoria de Mobilitat Sostenible torna a incidir que les autoritzacions es comuniquen via correu electrònic, així que és possible que moltes persones hagen rebut la confirmació corresponent, però el missatge electrònic haja anat a parar a la safata de correu brossa, per la qual cosa prega que revisen aquesta bústia. Fins ara han accedit el web i l’app de l’APR València 2.936 usuaris. Aquesta és l’adreça d’accés: https://www.valencia.es/-/area-de-prioridad-residencial-de-ciutat-vella

Tipologia d’autoritzacions

Quant a la tipologia d’autoritzacions, dels 5.031 titulars de vehicles validats (cada titular pot tindre més d’un vehicle validat, per això la diferència amb els 14.443 censats), el 37% corresponen a persones empadronades s l’àrea de Ciutat Vella Nord, mentre que un 21% són empreses que presten serveis dins de l’APR. Les persones propietàries de places d’estacionament i empreses de càrrega i descàrrega representen cadascuna el 9% de les autoritzacions.

L’Associació de Venedors del Mercat Central ha introduït fins ara 192 matrícules amb dret d’accés a la zona restringida.

Els veïns, comerciants i altres persones jurídiques (associacions, fundacions, etc.) que poden ser autoritzades per a operar en la zona han tingut fins ara huit mesos per a registrar els seus vehicles.

La possibilitat de fer-ho per a nous i antics residents, comerciants o altres agents susceptibles de ser incorporats està sempre oberta, així com per a facilitar la documentació necessària que puga no haver-se presentat en la sol·licitud inicial i haver ajornat l’alta.