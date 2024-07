Les contradiccions del Govern valencià amb el turisme: un problema que apareix i desapareix segons l’interlocutor

El Govern valencià considera els apartaments turístics un problema o un impuls per a l’economia en funció de qui pregunte, qui responga i el context en què ho faça. Això es dedueix de les recents accions i declaracions de membres de l’executiu autonòmic, que ultima un decret per a regular els apartaments d’ús turístic, després que la ciutat de València haja anunciat la paralització de les llicències per als pròxims dos anys.

La Conselleria de Turisme, que dirigeix Nuria Montes, elabora una norma per a posar límit als apartaments irregulars i evitar l’especulació que es fa amb els pisos d’ús vacacional. La dirigent, exresponsable de la patronal hotelera de Benidorm (Hosbec), va avançar en les Corts Valencianes que es pretén limitar la llicència d’activitat a la persona titular, de manera que, si l’immoble es ven, haja de renovar-se. Va apuntar també que treballen en una eina d’intel·ligència artificial que facilite les inspeccions, atés que només compten amb 13 agents per a quasi 300.000 habitatges. A la Comunitat Valenciana hi ha prop de 120.000 habitatges turístics i s’estima que fins al doble de pisos sense llicència, cosa que aquest decret pretén controlar.

No obstant això, quan el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, va demanar col·laboració a les administracions per a detectar els immobles il·legals i sancionar-los, a més de demanar mesures de regulació de preus en l’habitatge, el Consell va respondre a la defensiva. Bustinduy va viatjar a Dénia i Altea per a subscriure un acord amb els municipis, tots dos governats per l’esquerra, perquè faciliten informació a la Direcció General de Consum, que rastreja la publicitat il·lícita d’apartaments. Des d’allí va convidar el Govern autonòmic a cooperar per a frenar les irregularitats en el sector.

Després de la visita, el gabinet de comunicació va enviar un comunicat en què la conselleria deia al ministre que es ficara en els seus assumptes. En concret, criticava “la focalització que fa el Govern d’Espanya sobre els habitatges d’ús turístic, que a la Comunitat Valenciana representen l’1,8% del total del parc d’habitatge, mentre que l’habitatge buit representa més del 14%”. Després de setmanes insistint en el decret que “posarà ordre”, la dirigent valenciana relativitzava el problema arran de les crítiques del ministeri. I continuava: “Tampoc hem d’oblidar que les competències en matèria d’ordenació turística s’atribueixen en exclusiva en les comunitats autònomes” i ha insistit que “fa un any que demanem una conferència sectorial sobre turisme i no hem obtingut resposta”.

De fet, Montes defensa que són l’única autonomia que ha pres mesures: “Precisament l’única Administració que ha pres mesures pel que fa a la publicitat de les plataformes és la nostra, atés que tenim competències, així que no cal que cap ministre ens convide a fer-ho”, va dir, tornant a instar el ministre a dedicar-se a altres menesters. En declaracions emeses durant un acte, la consellera va retraure a Bustinduy que “no s’ha dirigit en cap moment” al Govern valencià “com a autoritat turística per a comunicar cap intenció”.

La titular de Turisme del Govern de Mazón instava el Govern central a prendre mesures en matèria d’habitatge: “El problema de l’habitatge en aquest país no té a veure tant amb els habitatges d’ús turístic com amb les polítiques del Govern d’Espanya en matèria d’habitatge, que haurien de començar a revisar”. La crítica xoca amb el plantejament que ha tingut tant el PP com el Consell de Mazón, del qual Montes forma part sense militar en el partit. Va ser precisament el PP qui va recórrer contra el decret de tanteig i retracte i les mesures de l’executiu del PSPV, Compromís i Unides Podem per a mobilitzar els habitatges buits. És també el Govern Valencià qui s’ha negat a aplicar les clàusules previstes en la llei estatal d’habitatge per al control de preus i són, també, les ciutats valencianes, governades pel PP, les que rebutgen limitar els preus del lloguer. De moment, les mesures de l’executiu autonòmic se centren a bonificar la compra, reduir impostos i tractar de construir habitatge protegit mitjançant la iniciativa privada.

Montes ja fa mesos que demana una conferència sectorial de turisme al ministre Jordi Hereu, sense haver obtingut resposta. La titular valenciana insisteix que “hi ha hagut diversos ministres que parlen d’aquest assumpte –el responsable de Consum, la ministra d’Habitatge– però ni tan sols el ministre de Turisme, que hi ha un ministre precisament d’aquesta activitat, s’ha pronunciat sobre aquest tema”. El pla de control als apartaments es presentarà al final de la setmana vinent, en l’últim ple del Consell. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, va afirmar divendres que la seua intenció és ser “sostenible, equilibrat i ambiciós”. El text “ha sigut treballat, estudiat, consensuat i ens portarà a una plataforma de maduresa en el tractament turístic que mereix la Comunitat Valenciana”, va assegurar.