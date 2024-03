Les palanques del PSPV per a fer oposició

La política és acció i reacció. Com la física. I aquesta llei s’adapta a les circumstàncies. En el cas dels socialistes valencians, les seues són ben diferents de les de fa tres anys, quan van celebrar el seu últim conclave. Llavors estaven al capdavant de la Generalitat Valenciana, gràcies a una coalició d’esquerres, i en els equips de govern de la major part dels ajuntaments. També en el Govern central. Les seues expectatives eren bones i tenien mitja legislatura per davant per al desplegament de les polítiques públiques. Ho van celebrar, i amb intensitat, en tres jornades a Benidorm.

Ara bufa vent contrari. Encara amb el seu millor resultat en anys, aquest cap de setmana celebren el primer congrés des de la derrota. El primer de la reconstrucció. Aquesta vegada és a Benicàssim, a l’hotel Orange. Han tingut quasi un any per a reflexionar sobre el gir electoral, i en aquest període han decidit que no ho donen tot per perdut. Que els ajuntaments que conserven i l’executiu central que han tornat a guanyar –la Comunitat Valenciana va ser una de les principals aportacions de vots al PSOE– són la seua oportunitat de demostrar que una altra política és possible. Són, alhora, la seua oportunitat d’executar mesures i contraposar-les a les del Consell del PP i Vox, que qualifiquen habitualment del “més reaccionari de la història de l’autogovern”. I així es mostra en els col·loquis del congrés, dos debats autonòmics i diverses intervencions de dirigents nacionals que donen compte de la seua agenda.

En arribar al congrés, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, que serà encimbellada com a secretària general del partit, va enunciar algunes línies per a la legislatura: “El PSPV ha de convertir-se en aquesta eina que els ciutadans necessiten davant un PP que en el Consell ha demostrat que està molt a gust de la mà de Vox”. Va criticar que els populars en el Govern de Carlos Mazón “censuren” el valencià i “assalten” la televisió pública. “El PSPV obri una nova etapa per a lluitar contra el govern més retrògrad”, va assenyalar. “Eixirà un equip renovat que pretén representar tot el teixit del partit”, va afegir la ministra.

La palanca de l’oposició

Acció: municipalisme i polítiques del Govern central. El primer panell del conclave és un fòrum que encapçala la portaveu del Govern i ministra d’Educació, Pilar Alegría, juntament amb tres alcaldes que representen el partit en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies: Rubén Alfaro (Elda), Robert Raga (Riba-roja) i Tania Baños (la Vall d’Uixó). Són tres noms que tindran pes en l’executiva que ultima Morant i que es coneixerà a última hora de dissabte. El col·loqui és un desplegament de les polítiques posades en marxa, com ho serà la intervenció de la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, i el míting de diumenge de Pedro Sánchez i Diana Morant.

La ministra d’Educació, encarregada de l’obertura, ha elogiat la tasca de Ximo Puig en el partit: “Aquest congrés serveix per a tancar una etapa i reconéixer tota la faena en els huit anys per Ximo Puig” i ha posat Morant com a exemple de “resiliència, tranquil·la i serena”, amb un treball discret i constant. Alegria ha carregat contra les amenaces del PP a les institucions de l’estat i a la premsa i acusa Feijóo de “silenci còmplice” amb la presidenta de la Comunitat de Madrid. “Només us demane que, davant el soroll que volen generar, nosaltres calma, temprança; davant els insults, propostes, i davant les amenaces, serenitat”, va plantejar als socialistes valencians. “Tenim per davant una legislatura”, va enunciar, mentre que des de l’autonomia els socialistes tenen l’oportunitat de “demostrar que es pot ser constructius” en l’oposició.

“La pèrdua d’autogovern és perdre oportunitats per a la nostra terra”, va denunciar l’alcalde d’Elda, que va advocar per reflexionar com pot utilitzar-se “l’eina del Govern d’Espanya” en benefici dels ciutadans i l’Administració local. La Federació, ha recordat, va posar en marxa una xarxa de municipis per la memòria, que ara veuen en risc, com les possibilitats de finançament pel veto al sostre de despesa. L’alcalde de Riba-roja va posar en valor l’arquitectura legislativa del Govern del Botànic i va instar a “lluitar per a defendre” aquestes polítiques que van posar en marxa. Raga també ha elogiat la posició del PSOE sobre Palestina i les accions del Govern per a condemnar la guerra: “Em sent orgullós”. L’alcaldessa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, va centrar la conversa en el fòrum: la clau és contraposar models. Contraposar models. “Des del govern i des del local. Si ells són negacionistes de l’Agenda 2030, nosaltres més Agenda 2030. Si a València cancel·len un fòrum sobre lideratge femení i el lidera un maltractador, a la Vall reivindiquem el feminisme per a tota la ciutat. Just el dia en què van començar a exhumar un alcalde socialista, el govern valencià, que és el zaplanisme de sempre, anuncia una llei de concòrdia... Si ells defensen el franquisme, nosaltres, la democràcia”.

Van participar des del públic altres alcaldes per a abordar les polítiques de Sanitat i Educació. Els dirigents locals van recordar les legislatures del Botànic com una època daurada en què les obres tiraven avant i podien reunir-se amb els membres de l’executiu, i a més van demanar una llei de mancomunitats que els permeta exercir competències. En la taula, moderada per Miquel Soler, que va ser secretari autonòmic d’Educació, es va elogiar el seu treball en el Consell, amb èmfasi especial en el pla de construcció de col·legis i el model de Formació Professional.

Reacció: el negacionisme i les seues conseqüències. La segona i última taula versa sobre les polítiques negacionistes. Sense al·lusions directes, però òbvies, es parlarà del desplegament legislatiu del PP i Vox i de la seua agenda contra la violència masclista, el canvi climàtic o la memòria democràtica. Estarà a càrrec del secretari general de les Joventuts Socialistes i diputat en el Congrés, Víctor Camino, i els diputats en les Corts Valencianes Rosa Peris, María José Salvador i Benjamín Mompó.

Dijous, com a anell al dit, la coalició de govern va presentar una bateria de propostes legislatives, entre les quals està derogar la Llei de memòria històrica i substituir-la per “la concòrdia”, que qüestiona que la República del 1931 al 1936 fora un període democràtic. Aqustes lleis han centrat part de les ponències en la primera jornada.

L’espai triat també té alguna picada d’ullet: porta el nom de Vicent Andrés Estellés, el poeta del poble valencià i a qui PP i Vox no volen homenatjar des de les institucions. El lema del congrés també el recorda: Ací estem. El porten en la serigrafia, però també en xapes, llibretes o botelles de vidre.

La integració de l’executiva

Mentre es desenvolupen els discursos, ho fan les negociacions. Morant, que dissabte serà proclamada secretària general del PSPV, manté la discreció en les converses amb Alejandro Soler i Carlos Fernández Bielsa. Durant la nit del divendres s'han anat coneixent els noms que aniran completant l'Executiva del partit, encara que en el moment de tancar aquesta edició, no s'ha concretat la quota de participació de cada corrent.

El secretari d'Organització dels socialistes valencians serà el diputat provincial i regidor a Gandia Vicent Mascarell. Molt pròxim a Morant, perquè comparteixen procedència i equip, no desagrada a la resta de corrents. La la delegada del Govern, Pilar Bernabé, serà la responsable de la representació institucional del PSPV. Rubén Alfaro serà el portaveu de la formació, mentre que Tania Baños serà la representant dels alcaldes en l'Executiva, en una picada d'ullet al municipalisme.

També s'espera un reconeixement a l'alcalde de Cullera, Jordi Mayor; pròxim a Fernández Bielsa en origen, és el president honorífic del conclave en una picada d'ullet a les famílies, com previsiblement a la senadora de Rocío Briones, o Ana Besalduch, alcaldessa de Sant Mateu. A Castelló també sona Samuel Falomir, secretari general provincial, que va estar entre les files de la ministra des del principi, o el portaveu de Sanitat en les Corts, Rafa Simó.

En arribar a l’acte, la ministra va avançar: “Decidirà la militància, ho farem diumenge en aquesta votació, en una proposta que efectivament elevaré jo com a secretària general, però una proposta que està molt treballada i, sobretot, molt consensuada amb el territori i espere que tinga aquest suport del partit”. El suport es veurà dissabte amb les votacions dels delegats.