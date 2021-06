Les platges valencianes es blinden dimecres per evitar el botelló amb motiu de la nit de Sant Joan

Amb l’objectiu de blindar les platges valencianes davant els botellons que es generaven durant la nit de Sant Joan fins a la irrupció de la pandèmia, la Delegació del Govern té previst desplegar dimecres més de 3.000 efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en el litoral de la Comunitat Valenciana.

A aquests efectius se sumen els agents de la Policia Local de cada municipi i els efectius de la Unitat de la Policia Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana.

La Delegació ha remés una circular als ajuntaments, a través de l’FVMP, en què recorda que s’han de prendre les mesures adequades orientades al tancament de les platges i altres espais tradicionals de celebració durant la nit de Sant Joan. A més, s’insta els municipis que facen una tasca pedagògica amb la ciutadania fent una crida a la responsabilitat, la precaució i la cautela.

“És imprescindible que continuem pensant que el virus està ací, hem de tindre molta precaució i ser responsable per no tirar per terra la gran faena que s’ha fet durant l’últim any”, subratlla la delegada del Govern, Gloria Calero.

La Policia Nacional desplegarà la unitat de cavalleria en el litoral del cap i casal i constituirà un post de comandament avançat (PMA) a la platja de la Malva-rosa per coordinar els dispositius de la ciutat de València, Sagunt i Gandia.

A més, la Guàrdia Civil farà controls preventius d’alcoholèmia i de substàncies estupefaents en els accessos a les platges. Les tres sotsdelegacions del Govern han convocat en els últims dies juntes de seguretat en municipis de la costa per informar els ajuntaments dels dispositius.

Per part seua, fonts de la Policia Local de València han informat que començaran a desallotjar les platges del terme municipal a partir de les 19.30 hores, moment a partir del qual es prohibirà l’accés a totes. 230 agents participaran en el dispositiu.