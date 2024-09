Les valencianes que impulsen ‘La Marcha Amarilla’ a Madrid, una manifestació per a reclamar un pla de prevenció del suïcidi

Cristina Martínez Vallier, secretària de l’associació La Niña Amarilla nascuda el 2021 a València, explica com es van embarcar en l’organització de la gran manifestació nacional que tindrà lloc diumenge que ve, 15 de setembre, a Madrid. “Des de La Niña Amarilla, vam presentar el projecte ‘Que bonic que és viure. La comunicació com a eina de prevenció’ a B-Value, l’acceleradora del Tercer Sector de les fundacions Ship2B i Banc Sabadell. En el procés vam detectar que, per a aconseguir visibilitzar més la prevenció del suïcidi, per a arribar a més gent, podíem encarregar-nos d’organitzar la manifestació amb motiu del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Després de sol·licitar i rebre el suport de les entitats Teléfono de la Esperanza, Stop Suicidios, La Barandilla i Papageno, ens vam posar a organitzar-ho tot”.

Els participants en la manifestació es concentraran a les 12 en la plaça de Murillo, (davant del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 i del Ministeri de Sanitat), anirà pel passeig del Prado pels carrils contraris a la marxa de vehicles (sentit nord/sud) fins a arribar a la plaça de Cánovas del Castillo, on giraran cap a la Carrera de San Jerónimo, fins a la Puerta del Sol, on acabarà.

“L’associació La Niña Amarilla va sorgir de la necessitat de parlar sobre les morts per suïcidi des de la prevenció, de trencar amb els estigmes, de trencar amb el silenci servint-nos de la nostra eina, la comunicació, ja que les que vam crear l’associació som periodistes. La llavor de tot el que hem creat en aquests anys van ser les persones que van obrir el seu cor compartint els seus intents de suïcidi, perquè van fer possible el llibre La niña amarilla, relatos suicidas desde el amor, escrit per la periodista María de Quesada, també sòcia i fundadora i presidenta de l’associació”, explica Martínez, principal responsable de la manifestació juntament Quesada, Desirée Tornero i Jenifer Humanes.

D’aquesta manera, Madrid es convertirà en l’epicentre de la prevenció del suïcidi. Centenars de persones estan convocades a la Marcha Amarilla, com s’ha batejat la manifestació que enguany organitza l’associació La Niña Amarilla, per a exigir un compromís nacional amb la prevenció sota el lema ‘Prevenció del suïcidi: un compromís nacional’.

En el marc del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi que se celebra cada 10 de setembre, aquesta mobilització comptarà amb la participació de diverses organitzacions i professionals que formen part de la iniciativa Fem un Pla, com la Plataforma Nacional para el Estudio y la prevención del suicidio, Teléfono de la Esperanza, Stop Suicidios, Hablemos, La Barandilla o l’Associació Internacional de Bombers, així com altres entitats dedicades a la prevenció, postvenció i intervenció de la conducta suïcida, com l’associació d’àmbit nacional Papageno. La marxa té com a objectiu principal exigir la implementació immediata del Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi a Espanya, subratllant la necessitat de polítiques públiques coordinades i efectives per a abordar aquesta problemàtica de manera integral.

El suïcidi és un problema social i de salut pública que afecta milions de persones a tot el món. A Espanya, segons informa l’associació, moren una mitjana d’onze persones al dia i una al dia a la Comunitat Valenciana, xifres que des de fa tres anys consecutius no han parat d’augmentar. El 2022 es van registrar les taxes de suïcidi més altes de la història, amb 8,85 morts per cada 100.000 habitants, destacant un preocupant augment en adolescents i dones joves. Els suïcidis en homes adolescents (15-19 anys) van pujar de 28 el 2021 a 44 el 2022, mentre que en dones joves (15-29 anys), els casos van passar de 79 el 2021 a 117 el 2022. A més, amb quasi 10 milions de persones majors de 65 anys (20% de la població) aquest grup representa altes taxes de suïcidi. La implementació del Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi és fonamental per a revertir aquesta situació i oferir suport real als qui en necessiten.

Unió i acció

La Marcha Amarilla és més que una manifestació, és una crida a la unió i a l’acció des del compromís: “Fem una crida a totes les persones i les organitzacions, independentment del seu sector, a unir-se en aquesta causa comuna. Professionals de mitjans de comunicació, de Sanitat, educació, cultura, forces i cossos de seguretat de l’estat, servicis socials, Tercer Sector i l’Administració pública estan convidats a sumar esforços en aquest canvi de paradigma. El suïcidi es pot previndre i tots els agents socials són fonamentals en l’estratègia”, explica l’associació.

Els dissenys, pensats perquè persones de totes les edats se senten representades i motivades a difondre el missatge, estan disponibles de manera gratuïta en la pàgina web de La Niña Amarilla. L’associació també proposa que totes les persones que acudisquen a la manifestació es visten de groc i negre, com a símbol de pol·linització de la prevenció del suïcidi.

Per a facilitar la participació des de València, s’ha habilitat un autobús que eixirà a les 7.00 des de la Plaça de Bous de València i tornarà a les 16.00 des de la plaça de Murillo a Madrid. El cost del viatge és de 24 euros, encara que les sòcies i els socis de La Niña Amarilla podran gaudir del transport de manera gratuïta.