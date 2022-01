L’estratègia valenciana de l’hidrogen renovable fixa com a objectiu per al 2030 la producció de 30.000 tones anuals a partir d’energies netes

En línia amb els objectius del Pacte Verd Europeu i l’Estratègia Europea de l’Hidrogen, així com el Pla Nacional d’Energia i Clima (PNIEC), i en el marc del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV), la Generalitat es proposa impulsar iniciatives centrades a generar una cadena de valor de l’hidrogen basada en la producció i el consum d’hidrogen renovable en diferents sectors que necessiten millorar la seua competitivitat mitjançant la reducció de la factura energètica, com són les indústries energeticointensives, el sector portuari, la indústria del refinament, la mobilitat i el tractament d’aigües.

La Conselleria d’Economia Sostenible ha presentat aquest dilluns l’Estratègia de l’Hidrogen Renovable de la Comunitat Valenciana 2030, que proporciona un marc per al desplegament d’aquesta energia en el nostre territori durant els pròxims anys, i impulsar la descarbonització. Es persegueix continuar amb el procés d’adaptació a les exigències de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

L’Estratègia de l’Hidrogen Renovable de la Comunitat Valenciana (EH2CV) comprén actuacions ambicioses plantejades de manera cooperativa entre els actors de la cadena de valor presents a la regió, amb la finalitat de generar un impacte significatiu en la millora de la competitivitat empresarial.

L’objectiu és proporcionar un marc coherent per al desplegament de l’economia de l’hidrogen, fomentant les innovacions i les inversions a través d’una sèrie d’objectius per al 2030, entre els quals destaquen els següents:

- Posar en marxa programes pilot de testatge i desenvolupament d’equipament industrial avançat per a la generació i l’aplicació d’hidrogen renovable.

- Aconseguir una producció de 30.000 tones any d’hidrogen a partir d’energies renovables.

- Tindre en funcionament instal·lacions d’electròlisi amb potència total de 350 * megavats almenys.

- Cobrir el 25 per cent de l’hidrogen consumit en la indústria química i ceràmica i també en la indústria de refinament amb hidrogen renovable.

- Desenvolupament de tecnologia d’hidrogen destinada a la tracció en el transport portuari i aeroportuari.

- Subministrament d’hidrogen renovable a 550 vehicles lleugers i pesants per a transport de mercaderies, incloent-hi 15 autobusos, i tindre en funcionament 12 hidrolineres públiques, així com 2 línies de trens comercials propulsades amb hidrogen renovable.

- Facilitar instal·lacions avançades de testatge d’equipament industrial per a la generació i ús de l’hidrogen.

- Fomentar projectes pilot en diversos àmbits industrials, com per exemple en sistemes d’electròlisi per a l’aprofitament de l’aigua provinent de depuradores, projectes pilot que utilitzen la xarxa gasística per al transport d’hidrogen, per a facilitar l’aprofitament de la calor residual provinent de la producció d’hidrogen i per a aprofitar l’hidrogen com a mecanisme de flexibilitat per al sector elèctric

El pla d’acció per a aconseguir els objectius de l’Estratègia de l’Hidrogen Renovable de la Comunitat Valenciana per al 2030 s’estructura en quatre eixos: impuls de la generació i la demanda, desenvolupament tecnològic, marc regulador i promoció. Per a cadascun d’aquests eixos es preveu el següent conjunt de línies d’actuació:

- Impulsar la generació i la demanda

- La fabricació i el desenvolupament de béns d’equip i tecnologia per a produir, transportar i consumir hidrogen.

- Contribuir al desenvolupament del marc regulador.

- La promoció i la millora del coneixement de la tecnologia d’hidrogen.

Avançar en l’eficiència energètica

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha advertit de “la imperiosa necessitat d’avançar en l’eficiència energètica i cap a un nou model energètic, no sols més net gràcies al major pes de les energies renovables, sinó també més equilibrat, que proporcione una major autonomia energètica al nostre territori, reduint així la dependència de fonts d’energia exteriors que poden fer-nos patir aquests desmesurats increments de preus en l’energia”.

Climent ha assenyalat que “ens trobem en una transició cap a un sistema energètic descarbonitzat, que transformarà radicalment com es distribueix, emmagatzema i consumeix l’energia, i estem segurs que el desplegament de la tecnologia al voltant de l’hidrogen verd ha de ser una de les plaques tractores del conjunt de l’economia, a través de l’impuls del desenvolupament sostenible, la indústria, el coneixement tecnològic i la creació d’ocupació”.

En aquest sentit, el conseller espera que “en el període 2022 i 2030 augmente el nombre d’empreses en la cadena de valor de l’hidrogen i que es consolide un ecosistema local al voltant a aquest sector energètic”.

La secretària autonòmica d’Economia Sostenible, Rebeca Torró, ha manifestat que “el Govern valencià fa una aposta clara per les energies renovables en sintonia amb el procés de descarbonització que marca la UE i el suport a les energies netes com l’hidrogen renovable.

“L’estratègia traça actuacions ambicioses, proposades com una actuació conjunta entre els agents de la cadena de valor que operen a la Comunitat Valenciana i serà el marc en què es desplegue l’economia de l’hidrogen amb el foment de les inversions i la innovació”, segons Torró.

De la seua banda, la directora general d’Indústria, Energia i Mines, Empar Martínez, ha destacat que “després d’un any de faena en l’alineació i l’orientació de diferents línies empresarials, l’estratègia aglutina iniciatives d’altíssim valor que contribuiran a la descarbonització de la indústria, especialment la química, la ceràmica i tota aquella intensiva en consum energètic, com la cimentera.

En aquest sentit, Empar Martínez ha situat com a pols importants per a l’ús de l’hidrogen “l’eix de Castelló, on opera la indústria de refinament i la ceràmica, la zona de Sagunt, on aquesta energia pot convertir-se en un element més d’atracció d’empreses, o el port de València, atesa la seua aposta clara per un projecte integral de transició energètica per a ser un port d’emissions zero, i que ja aglutina més de 13 projectes interessants amb hidrogen sobre mobilitat intraportuària o hidrolineres”.