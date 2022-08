Un miler d'efectius i mig centenar de mitjans aeris combaten el foc en els incendis de Vall d'Ebo i Bejís, que segueixen “molt actius”

Un miler de persones i vora mig centenar de mitjans aeris participen aquest dimarts en l'extinció dels dos grans incendis de la Comunitat Valenciana, el de Vall d'Ebo (Alacant) i el de Bejís (Castelló), que tot i el “grandíssim esforç” per combatre'ls avancen i segueixen “molt actius”.

Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Ximo Puig, abans de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integral (Cecopi) per a tractar d'uns incendis a la Comunitat Valenciana dels quals ha dit que no es poden donar encara notícies “positives”.

Ha indicat que el foc de la Vall d'Ebo ha calcinat ja prop de 10.000 hectàrees, té un perímetre de 65 quilòmetres i en la seua extinció participen vint-i-dos mitjans aeris, mentre que el de Bejís ha arrasat ja entre 700 i 800 hectàrees, té un perímetre de 20 quilòmetres i el combaten vint-i-cinc mitjans aeris per la “enorme dificultat” de l'orografia, que impedeix de moment actuar als mitjans terrestres.

Puig ha insistit que els dos grans incendis de la comunitat, una vegada estabilitzats els de Les Useres (Castelló) i Calles (València), tenen una “alta activitat” i estan encara en situació de “avanç”, pese a l'esforç de les persones i mitjans que els estan combatent, i ha assenyalat que la “peça clau” per a resoldre'ls serà l'evolució de la situació meteorològica.

Ha incidit en què la meteorologia és “molt adversa”, perquè bufen vents canviants que fan que dins d'un mateix incendi es puga parlar de situacions “molt diverses” i dificulten planificar l'extinció; a més, les temperatures continuen sent molt altes i la humitat és d'entorn del 10 o el 15 per cent, la qual cosa complica atallar el foc.

Puig ha assenyalat que l'incendi de Vall d'Ebo té “dos fronts importants que estan molt vius” i ha recordat que ha sigut necessari traslladar a unes 1.500 persones, a les quals s'ha donat cobertura juntament amb Creu Roja mitjançant albergs instal·lats a Pego i Muro d'Alcoi.

Preguntat sobre si és possible que es produïsquen nous desallotjaments, ha dit que en aquest moment no està previst, encara que a Bejís estan molt pendents de la direcció del vent, ja que el foc podria obligar a desallotjar més llogarets.

Ha subratllat que la prioritat en aquests moments és la seguretat de les persones -del veïnat dels municipis afectats i del personal d'emergències que intervé en l'extinció- perquè el pitjor que pot passar és que hi haja una desgràcia personal, més enllà de la pèrdua del patrimoni natural que s'està produint.

La Comunitat Valenciana compta amb “recursos suficients” per a combatre aquests incendis, ha manifestat Puig, qui ha agraït l'ajuda tant del Govern d'Espanya com de la Unitat Militar d'Emergències i de les comunitats autònomes veïnes, com Múrcia, Aragó, Castella-la Manxa i Catalunya.