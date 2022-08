La mortalitat en accidents laborals s’incrementa en un 22,8% en l’últim any a la Comunitat Valenciana

Durant els primers sis mesos del 2022 s’han registrat 43 accidents laborals mortals, 35 en jornada laboral i 8 in itinere, a la Comunitat Valenciana. En dades absolutes, l’increment de l’accidentalitat mortal és del 22,8% respecte a 2021 i el nombre total d’accidents ha registrat un increment del 6,3% respecte l’any anterior. Davant aquestes dades, CCOO PV reclama un pla de xoc específic i el desenvolupament de mesures urgents per a pal·liar una situació devastadora que s’acarnissa en la població més precària.

Les estadístiques de sinistralitat publicades aquesta mateixa setmana pel Ministeri de Treball “confirmen la consolidació de la tendència d’increment” dels accidents laborals en el territori valencià. Continuen pendents les dades oficials i tancades del mes de juliol, “en què s’hauran d’incorporar els accidents mortals a causa de colp de calor”.

Mila Cano, tècnica del Gabinet de Salut Laboral de CCOO PV destaca que les xifres “són necessàries per a avaluar, analitzar, proposar i sobretot corregir i eliminar incompliments legals, però no poden fer-nos oblidar que darrere de cada xifra hi ha una persona que ha perdut la salut i, en el pitjor dels casos, la vida, és una responsabilitat irrenunciable intervindre en els processos i frenar aquesta sagnia”.

Les causes principals d’aquest augment de sinistralitat “continuen sent la falta de mesures preventives específiques, falta d’incorporació de la gestió preventiva en l’organització de l’empresa, una prevenció formal i documental que no evita ni riscos ni danys, i una falta d’inversió empresarial a millorar el model productiu i les condicions laborals, així com de l’Administració, potenciant els seus instituts tècnics i la mateixa ITSS”.

CCOO PV continua exigint i denunciant en els centres de treball, en fòrums institucionals i en la mateixa Inspecció de Treball i Seguretat Social, que les empreses han de complir la seua obligació legal de protegir les persones treballadores de manera efectiva. “És imprescindible que canvie la cultura organitzacional del nostre teixit empresarial, és inadmissible que després de quasi 30 anys de l’LPRL, la salut laboral continue representat un contracte a la baixa i externalitzat amb un servei de prevenció per a lliurar documents”, denuncien des del sindicat.

Cano afirma que s’ha de donar participació real tant als treballadors com als delegats de prevenció per a millorar l’actuació en els seus centres de treball, “ningú millor que ells i elles saben què hi passa i com millorar-ho”.

El Gabinet de Salut Laboral de CCOO PV insta a fomentar el diàleg social en matèria de salut laboral a través dels organismes de participació, i continuar avançant en els treballs de la nova Estratègia Valenciana de Seguretat, Salut i Benestar Laboral. “És importantíssim consensuar línies d’actuació i mesures concretes amb la consideració de política pública transversal en l’acció de govern, que compten amb prou assignació pressupostària per a poder desenvolupar-les”, recorda.

El sindicat, expliquen, du a terme una actuació sindical i assistència tècnica permanent en els centres de treball, i actualment està desenvolupant diferents campanyes informatives i de denúncia: infraregistre de sinistralitat laboral, estrés tèrmic, riscos ergonòmics, assetjament laboral, assetjament sexual i per raó de sexe, etc.