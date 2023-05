Una multitudinària manifestació recorre València per a demanar pujada de salaris i repartiment de beneficis

Una multitudinària manifestació de l'1 de Maig, Dia Internacional del Treballador, ha recorregut aquest dilluns, convocada per CCOO PV i UGT PV, els carrers del centre de València per a reclamar a la patronal “un exercici de corresponsabilitat amb els treballadors”, que hi haja un “repartiment de beneficis” així com una pujada de salaris.

La marxa ha arrancat sobre les 11.00 hores des de la Plaça de Sant Agustí, --sota el lema ''Pujar salaris, baixar preus, repartir beneficis', una pancarta portada pels líders de tots dos sindicats--, i ha recorregut les calles Periodista Azzati, plaça de l'Ajuntament, Les Barques, Pintor Sorolla, Palacio de Justícia, fins a Navarro Reverter.

A la tradicional manifestació s'han sumat autoritats i candidats a les eleccions autonòmiques i municipals del 28M, com el president de la Generalitat, Ximo Puig; el diputat de Compromís, Joan Baldoví; l'alcalde de València, Joan Ribó; la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez; el vicepresident del Consell, Héctor Illueca; la portaveu d'UP en las Corts, Pilar Lima o la consellera de Participació, Rosa Pérez Garijo.

Participants en la manifestació han portat pancartes amb lemes com 'Tenim el poder de canviar les coses', 'Joventut treballadora contra la precarietat', 'Els pensionistes amb l'1 de Maig', cartells i banderes dels sindicats CCOO i UGT i diverses republicanes. També han corejat consignes com 'Visca la lluita de la classe obrera'; 'Treball temporal, terrorisme empresarial' o 'A dalt les banderes de la classe obrera'.

Els secretaris generals dels sindicats convocants, CCOO-PV i UGT-PV, Ana García i Ismael Sáez, respectivament, han atés els mitjans a l'inici de la marxa, han lamentat la situació d'inflació, la pèrdua de poder adquisitiu i han instat la patronal a “arrimar el muscle”.

Eleccions 28M

Així mateix, tots dos han fet referència a les eleccions del 28M: García ha anomenat que “cap vot es perda” i Sáez ha confiat que els ciutadans siguen “capaços de discernir” l'“exercici d'hipocresia” que considera que realitza el PP, que no convenç a les patronals del repartiment de beneficis.

García ha lamentat que la ciutadania viu una situació “complicada” a causa de la crisi inflacionista que “no es veia des dels anys 70 aproximadament” i ha destacat que en aquest context “s'han posat en marxa polítiques públiques que eren necessàries per a pal·liar les conseqüències de la crisi”.

No obstant això, ha criticat que “el que no succeeix és que les patronals facen un exercici de corresponsabilitat amb els treballadors” i ha manifestat que “no pot ser que la classe treballadora s'estiga empobrint amb aquests salaris que no pugen”.

“No pot ser que malgrat tindre treball, siguen treballadors pobres que no arriben a final de mes, que entre el que han de pagar de la cistella de l'alimentació i l'habitatge no puguen tindre ni tan sols un poc de romanent en la seua vida”, ha indicat, al mateix temps que ha defensat que “sí o sí que ha d'haver-hi un repartiment i aqueix exercici de corresponsabilitat”.

La secretària general de CCOO PV ha remarcat que les patronals “s'han negat a signar un acord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva per activa i per passiva, encara que últimament ja estan dient que sí”. En aquesta línia, ha assenyalat que CCOO PV “ja ha donat un ultimàtum” i ha assegurat que “si no hi ha acord, se seguirà amb les mobilitzacions perquè no és de rebut tindre aquesta situació”.

Respecte a les eleccions municipals i autonòmiques que tindran lloc el pròxim 28 de maig, García ha fet un balanç “positiu” dels acords aconseguits tant a nivell estatal com en la Comunitat Valenciana, que “han generat drets socials per al conjunt de la ciutadania”.

“Ens enfrontem a una disjuntiva i per això fem aqueixa crida perquè cap vot aquestes eleccions es perda”, ha destacat García, qui ha afegit que “aqueixa disjuntiva ha de veure amb triar polítiques de progrés, reformes que garantisquen drets socials i laborals o triar votar el liberalisme econòmic, la reculada, tirar cap endarrere tots els avanços i drets aconseguits”.

Exercici de “patriotisme”

Per part seua, Sáez ha assenyalat que l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) “va posar de manifest fa pocs dies que el major problema que té l'economia espanyola el pateixen els treballadors que han vist perdre el seu poder adquisitiu a conseqüència de la inflació”. Per això, ha reivindicat que la patronal “faça de veritat un exercici de patriotisme i arrime el muscle” perquè “és molt fàcil arrimar-lo i demanar quan hi ha dificultats”.

“Quan arriba l'hora de la veritat com buscar un acord per al sistema de pensions i una reforma més sostenible incrementant les cotitzacions, fa un pas al costat; quan cal elevar el Salari Mínim Interprofessional (SMI), fa un pas al costat”, ha criticat.

El secretari general d'UGT ha ressaltat que després d'anys “difícils amb una pandèmia i ara amb una guerra, no solament s'han recuperat drets, sinó que també s'ha creat més ocupació que mai en la història”. Al seu judici, “si alguna cosa s'ha aprés de la pandèmia és que les retallades maten i l'Estat del Benestar salva vides”.

Així mateix, ha criticat que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, estiga “molt afligit” pel que diu l'OCDE quan no recorda que el PP “votara a favor del SMI, ni que faça el més mínim esforç per convéncer a les patronals que cal repartir els beneficis”. “És un exercici d'hipocresia lamentable que espere que els ciutadans siguen capaços de discernir”, ha apuntat.

Les manifestacions també s'han celebrat a Castelló, des de la plaça de les Aules; a Alcoi, de l'Avinguda Albereda de Camilo Sesto; a Alacant de les escales de l'IES Jorge Juan, i a Elx del carrer General Cosidó.

Manifestació alternativa

A més d'aquesta marxa, CNT, COS i Intersindical Valenciana han convocat una altra manifestació alternativa per a aquesta jornada, que ha eixit mitja hora més tard i amb un recorregut diferent, per a criticar la “gestió dels sindicats de concertació”, així com mostrar el seu “malestar amb els poders públics i denunciar l'actual situació social”.

En un manifest conjunt, afirmen que els agradaria dir que estan “millor” que l'any passat i que gràcies a la reforma laboral “pactada amb la patronal i els sindicats del règim i la concertació”, s'han recuperat drets laborals. Però lamenten que “no ha sigut així” perquè “ni la pujada del SMI ha fet que les nòmines siguen suficients per a portar una vida digna”.

“Encara que ho pretenen, no ens poden enganyar; no poden enganyar a qui és conscient que cada dia és més difícil poder cobrir les necessitats bàsiques, mentre que uns altres s'enriqueixen de manera obscena en qualsevol circumstància i trauen profit de les guerres que contribueixen a crear”, assenyalen.