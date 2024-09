El nou director d’Antifrau que van triar el PP i Vox destitueix la funcionària que es va plantar davant la corrupció de Blasco

Ni 42 dies, amb el mes d’agost pel mig, ha tardat el nou director de l’Agència Antifrau de la Comunitat Valenciana, Eduardo Beut, a expulsar de l’entitat dos perfils més que consolidats en la lluita contra la corrupció valenciana. Teresa Clemente, la ja exdirectora adjunta i funcionària clau en la denúncia del cas Blasco, i Gustavo Segura, el també ja exdirector d’investigació i exinterventor a Mislata, han sigut destituïts aquesta setmana per Beut per “col·laborar” amb la Fiscalia Anticorrupció. Una veritable declaració d’intencions de qui va ser elegit en les Corts Valencianes només amb els vots del PP i Vox després de canviar la llei d’elecció del president de majoria qualificada a majoria simple.

L’arribada de Beut a la presidència de l’Agència Antifrau no ha estat exempta de polèmica. Primer, pel seu passat afí a l’expresident de la Generalitat amb el PP, Eduardo Zaplana, i posteriorment pel dubtós prestigi de les entitats en defensa de la transparència i la lluita contra la corrupció que van avalar la seua candidatura. Segons fonts coneixedores del funcionament de l’agència, des de la seua entrada en l’entitat el 23 de juliol passat, Beut ha reclamat els expedients pericials vinculats als casos Erial, en què el principal acusat és l’exministre de Treball, i Azud, on hi ha investigats membres del PP de València i l’advocat José Luis Vera, excàrrec del PSPV en la Diputació de València.

L’Agència Antifrau ha declinat oferir una versió oficial sobre les destitucions i la traslladen a una futura trobada amb periodistes. Però fonts de la institució emmarquen l’eixida de Clement i Segura, avançada per Levante-EMV i Las Provincias, en una reestructuració legítima del nou director, que ha de tindre la possibilitat que els seus col·laboradors més pròxims siguen de la seua confiança. Les mateixes fonts expliquen que els acomiadats no tenen encara substituts de moment i que exerciran les seues funcions les persones de l’Agència del segon escaló.

L’Agència Antifrau, impulsada per les Corts Valencianes eixides del canvi de Govern el 2015, ha sigut clau en alguns dels casos més greus de corrupció de la Comunitat Valenciana. Els seus informes pericials en tasques d’assistència a la Guàrdia Civil o la Fiscalia Anticorrupció han servit per a apuntalar el cas Erial o per a avançar en el cas Azud. Gràcies a un treball de l’Agència, es van poder demostrar les irregularitats en l’adjudicació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana i que han fet seure Zaplana en el banc dels acusats. L’entitat, a més, ha tingut un perfil molt alt amb col·laboracions amb altres agències antifrau i ha rebut diversos premis per les seues tasques d’investigació de la corrupció. A més, ha perseguit irregularitats d’administracions de tots els colors polítics i els seus informes els han utilitzat totes les formacions per a criticar el rival.

Els dos destituïts tenen un currículum important en la lluita contra la corrupció i, en el cas de Teresa Clemente, un episodi vital que va canviar la percepció de com els funcionaris han d’actuar davant casos de corrupció. Clemente va ser clau en el judici del cas Blasco, ja que el seu testimoniatge va ser fonamental per a apuntalar l’acusació a l’exconseller de Camps. La funcionària ara destituïda va formar part de la Conselleria de Solidaritat on es van defraudar uns sis milions d’euros en fons per a la cooperació internacional i es va plantar davant les pressions de l’exconseller i els seus companyons. La major part dels acusats en aquesta causa han passat per la presó.

És cridaner que l’argument de l’eixida d’aquests dos directius de l’Agència siga per col·laborar amb la Fiscalia Anticorrupció, ja que els seus estatuts marquen clarament que és un òrgan de suport i col·laboració amb l’autoritat judicial i fiscal. Caldrà veure quin rumb marca el nou director i quina imatge de seguretat vol oferir als possibles denunciants de casos de corrupció. Aquestes destitucions no semblen la millor carta de presentació per al funcionari que es vulga jugar el lloc per a denunciar una irregularitat.