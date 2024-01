Un exdelegat de l’Agència Tributària amb el PP i el número dos de la institució, candidats per a dirigir l’Agència Valenciana Antifrau

Dos candidats opten a dirigir l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF), l’organisme creat el 2016 que vetla per les pràctiques ètiques en l’Administració pública valenciana. Les Corts Valencianes van iniciar el desembre el procés de renovació de la direcció de l’ens que lluita contra la corrupció, una vegada finalitzat el mandat legal de Joan Llinares el juny.

Les entitats Acció Cívica contra la Corrupció, la Fundació per la Justícia i l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció –constituït per Acció Cultural del País Valencià, Acicom, Atelier, Ca Revolta, Societat Coral el Micalet o Escola Valenciana– proposen de manera unànime l’actual número dos de l’Agència Antifrau, Gustavo Segura, per a prendre el relleu de Llinares. Segura és director d’anàlisi i investigació en l’organisme, una de les persones de confiança del director, que ha exercit el paper d’interlocutor amb les associacions cíviques.

L’Associació Espanyola de Gestors per a l’Administració Pública proposa Eduardo Beüt González, que va ser delegat de l’Agència Tributària a la Comunitat Valenciana entre el 1999 i el 2002, durant el Govern d’Eduardo Zaplana. Beüt, que va entaular amistat amb l’expresident i el seu entorn, amb alguns negocis en comú amb l’ex-cap de gabinet de Zaplana, imputat en el cas Erial, una causa en què l’Agència ha dut a terme proves pericials. També va treballar en una empresa pública, Madrid Arte y Cultura, sota el mandat de l’exalcaldessa Ana Botella i posteriorment va ser conseller de finances en l’ambaixada espanyola a Mèxic.

Sobre la proposta de Beüt, Compromís ha llançat a través d’un comunicat les seues sospites. “Ens resulta extremadament sospitós que una persona vinculada al PP presente com a candidat a pilotar l’Agència Antifrau un col·laborador íntim d’Eduardo Zaplana”, ha criticat el portaveu de la coalició valencianista, Joan Baldoví, que vincula l’associació que proposa Beüt com a candidat al PP. “Cal assenyalar que Inmaculada Luz Collado –la presidenta de l’associació de gestors– està vinculada al PP i ho demostra el fet que ha format part de les seues llistes electorals al Palomar i a Riola en les eleccions municipals del 2023 i el 2019. El candidat que presenta, a més, ha tingut una vinculació directa professional i d’amistat amb l’expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana i el seu ex-cap de gabinet, Juan Francisco García”, censuren des de Compromís.

L’elecció del director de l’Agència Antifrau correspon a les Corts Valencianes, per majoria de tres cinquenes parts (60 diputats). Aquesta majoria qualificada implica un pacte entre els blocs d’esquerra i dreta, o almenys del PP amb el PSPV, que sumen 71 de 99 diputats. De moment, Compromís, amb els seus 15 diputats, ha apuntat que donarà suport al número dos de l’Agència. Els socialistes encara mediten el seu suport, tot i que es mostren poc inclinats a les candidatures avalades pel PP i no volen negociar amb els seus socis de la ultradreta.

Els populars han comunicat dimecres que no presentaran un candidat i prefereixen triar “entre les propostes que han fet les associacions civils”. Segons el número dos del PP, Juan Francisco Pérez Llorca, el seu objectiu és “despolititzar el procés i tindre com més prompte millor un candidat comú”. El popular reitera la seua intenció d’“apostar pel diàleg i buscar l’entesa amb totes les forces polítiques que tenen representació” en la cambra autonòmica.

En cas que no hi haguera acord entre les formacions polítiques per a nomenar un candidat, la llei de l’Agència Antifrau preveu que el procés es reprenga. A més, en cas de renúncia una vegada vençut el mandat, el reglament estableix que la persona que substitueix el director siga la subdirectora de l’AVAF, actualment la lletrada Teresa Clemente.