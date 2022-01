Un nou informe de l’UCO afirma que Zaplana hauria blanquejat 4,4 milions en mossegades procedents de les ITV i el Pla Eòlic

Un nou informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil apuntala la investigació oberta pel Jutjat d’Instrucció número 8 de València i la Fiscalia Anticorrupció en què està imputat l’expresident de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, pel presumpte cobrament de fins 11 milions d’euros en mossegades procedents d’adjudicacions vinculades al Pla Eòlic i a la privatització de les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV), en el marc del cas Erial.

Aquest tercer informe de l’UCO se centra en la fórmula que va utilitzar el també exministre de Treball en l’etapa de José María Aznar com a president del Govern per a repatriar i blanquejar fins 4,5 milions d’euros procedents d’Imision Internacional, una de les empreses pantalla vinculades a Zaplana a través de les quals van cobrar les presumptes mossegades.

Segons detalla la Guàrdia Civil en el document esmentat que ha avançat el diari El Plural, “la traçabilitat dels fons ha vingut a determinar l’existència d’una àmplia estructura societària que hauria tingut la finalitat de canalitzar, ocultar i posar a la disposició dels seus beneficiaris finals aquests fons de pretesa procedència delictiva”.

Així doncs, la trama corrupta hauria creat una xarxa d’empreses amb l’objectiu de fer tornar a Espanya i blanquejar els fons esmentats procedents d’Imision i per això van dur a terme diferents adquisicions com una casa al carrer de Núñez de Balboa a Madrid valorada en 1,6 milions d’euros, la reforma del pis amb un cost de 91.250 euros, la compra d’electrodomèstics per valor de 21.000 euros i la contractació de l’empleada de la llar per a aquest pis.

També s’hauria fet efectiva l’adquisició d’un rellotge de 20.000 euros, l’adquisició de dos àtics a Altea amb un cost de 394.000 euros, així com la compra d’un vaixell de 114.905 euros. Finalment, els agents esmenten la compra de diverses parcel·les a la Vila Joiosa per import de 2,1 milions d’euros.

L’informe anterior de l’UCO del 6 de febrer de 2020, publicat per elDiario.es, se centra en l’entramat d’empreses creades a l’estranger per distribuir els diners procedents de les presumptes mossegades, per a la repatriació i el blanqueig posteriors.

Segons aquest document, Fernando Belhot, reconegut testaferro de l’expresident de la Generalitat i exministre de Treball, Eduardo Zaplana, va utilitzar un entramat internacional d’empreses per a repatriar i blanquejar més d’11 milions d’euros atribuïts a l’expolític de Cartagena i els seus socis espanyols.

La societat neerlandesa de Belhot es diu Natland. Des d’ací, un total de huit milions d’euros passen per societats en països com Panamà, l’Uruguai, Suïssa, Dubai o Àustria i es van repatriant a Espanya a través d’inversions, transferències o directament en metàl·lic.

En la seua declaració judicial, Belhot assegura que “més o menys se li va entregar a Zaplana en aquests 7-8 anys 770.000 euros d’un compte, 615.000 de l’altre i 1.040.000 euros d’un compte en dòlars”. “Ell –en referència a Zaplana– mai va anar a rebre diners, els diners un 90% o 95% de les vegades el rebia la seua secretària, la senyora Mitsouko Henríquez, perquè el tema funcionava”, explica el testaferro uruguaià, que desvela que els pagaments es feien a través d’un agent de canvi.

Aquests pagaments en metàl·lic i altres transferències es van fer des d’una desena de societats, com explica l’esquema de l’UCO que va reproduir aquest diari. Des de Natland (Països Baixos) es van transferir els fons a la societat Desfey (Uruguai), que al seu torn va repartir els diners per les empreses Cheer Top Limited (Hong Kong), Belhot González Lerena (Àustria), Valcana Enterprises (Suïssa-Panamà) i Wepell Corporation (Uruguai). Des d’aquestes societats, un agent de canvi va entregar diners a Espanya en metàl·lic i una altra part dels fons es van depositar a Suïssa en un compte de Belhot, uns tres milions d’euros.

Zaplana nega els fets

L’expresident de la Generalitat i exministre de Treball amb el PP, Eduardo Zaplana, assenyala, després de conéixer-se l’últim informe de la Unitat Central Operativa aportat al Jutjat d’Instrucció número 8 de València que instrueix el cas Erial, que aquest atestat és un “nou reciclatge” del “mateix material” ja “reutilitzat” en documents anteriors, que es basa en “sospites, conjectures i presumpcions”, segons han assenyalat fonts de l’entorn de l’exdirigent ‘popular’.

Des de l’entorn de l’exministre veuen “destacable” que, al cap de sis anys d’investigacions per l’UCO, la Fiscalia Anticorrupció i el Jutjat d’Instrucció, “no hi haja una evidència directa” que Zaplana “participara en les transaccions objecte d’investigació o fora el titular dels actius localitzats en l’estranger”.

“Tot això confirma la certesa d’allò manifestat per Zaplana des de l’inici de la instrucció sobre la seua absoluta falta de participació en l’adjudicació de projectes del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana o de concessions d’ITV, i que ni té, ni ha tingut, actius o fons fora d’Espanya”, indiquen les mateixes fonts.

En aquesta línia, afirmen que Zaplana “no perd la confiança que, en algun moment, se li permetrà acreditar aquesta realitat mitjançant la pràctica de la prova de descàrrec que fins ara se li ha negat”.