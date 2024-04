La nova realitat: en set localitats valencianes de més de 10.000 habitants ja naixen més xiquets de mares estrangeres que d’espanyoles

És un fenomen creixent a la Comunitat Valenciana, però en particular a la comarca de la Marina Alta, on cada vegada en més municipis naixen ja més xiquets de mares estrangeres que d’espanyoles. La Marina Alta encapçala, amb el Baix Segura, el rànquing de comarques amb més naixements de mare estrangera.

En set poblacions de la Comunitat Valenciana que superen els 10.000 habitants, més de la meitat dels naixements ja són de mare estrangera. I d’aquests set, tres són de la Marina Alta.

Teulada-Moraira té el percentatge més alt de mares estrangeres de tota la Comunitat, mentre que Calp i Xàbia ocupen el tercer i el quart lloc. Com a segona en la taula figura Torrevella.

En l’última dada publicada per l’Institut Valencià d’Estadística, relatiu a l’any 2022, Teulada-Moraira va registrar 63 naixements, dels quals 41 (el 65,1%) van ser de mare estrangera. A Torrevella (el Baix Segura) aquest percentatge va ser del 56,2%, a Calp, del 52,9% i a Xàbia, del 52,5%. L’altra població de la Comunitat amb un percentatge superior al 50% és Orpesa (la Plana Alta), amb un 51,9%, però tant l’Alfàs del Pi (la Marina Baixa) com Benicarló (el Baix Maestrat) ja sumen el 50% dels naixements de mare estrangera

Cal apuntar que en aquesta estadística del Moviment Natural de la Població publicada per l’Institut Valencià d’Estadística només figuren les poblacions més grans de 10.000 habitants, per la qual cosa no apareixen altres municipis més menuts de la Comunitat Valenciana, sobretot de la Marina Alta i del Baix Segura, que ben segur tenen també percentatges elevats de naixements de mare estrangera, atés que el seu padró té igualment un percentatge de població de nacionalitat diferent de l’espanyola per damunt o pròxim al 50%. Localitats com Llíber, Alcalalí, Benitatxell o els Poblets, a la Marina Alta, o Sant Fulgenci i Sant Miquel de les Salines, al Baix Segura, poden estar en aquesta situació.