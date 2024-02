La nova secretària del Consell Social de la Universitat de València va ser cap de premsa en la Generalitat amb el PP i contractada en Ciegsa

La Generalitat Valenciana nomena secretària del Consell Social de la Universitat de València una ex-cap de premsa del Govern autonòmic en l’etapa del PP. El Diari Oficial de la Generalitat va publicar dilluns una resolució de la Conselleria d’Educació, que dirigeix José Antonio Rovira, que col·loca Encarna Mazón Ballester com a part de l’òrgan col·legiat universitari de participació de la institució acadèmica.

La proposta, segons consta en la resolució, es produeix a través de la nova presidenta del Consell Social, Ángela Pérez, designada el 15 de febrer en substitució de Vicent Soler. La presidenta del Consell Social de la Universitat de València, mitjançant escrits del 14 i el 21 de febrer de 2024, proposa el nomenament d’Encarna Mazón Ballester i el cessament de Vicente Boquera Amil, nomenat per Ordre de 2 de desembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, segons indica el DOGV.

Mazón Ballester va ser cap de gabinet del conseller d’Educació Alejandro Font de Mora el 2008 i després cap de gabinet del conseller de Presidència, José Císcar, ja en l’últim govern del PP amb Alberto Fabra al capdavant. També havia treballat en protocol de la Generalitat Valenciana en l’anterior etapa popular. Després va passar a l’empresa privada, fins que el 2017 es va incorporar com a directora a la Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València, segons consta en el seu currículum.

Abans de ser la responsable de gabinet, la secretària hui del Consell Social, que té consideració de funcionari A1 nivell 30, segons consta en el pressupost de la Universitat de València, va ser treballadora en Ciegsa i en la Fundació Jaume II el Just. El seu nom figura en la llista de “treballadores zombis” que va determinar la comissió d’investigació parlamentària del cas Taula. Mazón Ballester no va ser acusada en la peça judicial que va obrir l’Audiència Provincial de València ni, per tant, condemnada. Els grups parlamentaris van remetre les conclusions a la Fiscalia Provincial de València, que va arxivar les diligències.

La documentació posada a la disposició dels grups parlamentaris de les Corts Valencianes en el marc de la comissió d’investigació del cas Taula va permetre accedir a la llista de treballadors i treballadores de la Fundació Jaume II el Just. Segons dades de la Fundació Jaume II el Just, hi havia empleats compartits: i tres treballadores que apareixen en la llista de Ciegsa també figuren com a empleades en la fundació que gestionava el monestir de Simat de la Valldigna, impulsada per Francisco Camps, entre elles Mazón Ballester.

Segons van denunciar el PSPV i Compromís, va estar contractada per la fundació amb un contracte d’alta direcció des de novembre del 2006 fins al 12 de juliol de 2007. El 10 de juliol d’aquest any mateix, Máximo Caturla, llavors al capdavant de l’empresa de construcció de col·legis, va autoritzar la seua contractació per a Ciegsa a través d’una ETT com a oficial administrativa i recepcionista amb un salari net anual de 25.200 euros, van denunciar els socialistes. Va treballar per a l’empresa de construcció de col·legis Ciegsa fins que el 2008 el conseller Font de Mora la va nomenar directora del seu gabinet.