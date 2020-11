Oltra desautoritza el projecte presentat per Ximo Puig per a la captació de fons europeus: "L'estratègia haurà de consensuar-se en el Consell"

"El que s'ha presentat és un document de treball de l'IVIE, no cap estratègia valenciana". A la vicepresidenta del Consell i líder de Compromís, Mónica Oltra, li han sobrat 26 dels 280 caràcters que Twitter permet utilitzar per a desautoritzar l'acte en el qual el president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, presentava a empresaris i mitjans de comunicació l'Estratègia Valenciana de Reconstrucció. "El que s'ha presentat avui és un document de treball de l'IVIE, no cap Estratègia Valenciana de Recuperació, que òbviament haurà de ser dialogada i consensuada en el Consell. Crec que en la comunicació política s'ha de ser precís per respecte a la ciutadania", ha assenyalat la vicepresidenta en les seues xarxes socials.

Oltra ha respost així a un dels missatges institucionals des dels quals s'ha exposat el pla aquest dimarts en el Museu de les Ciències de València, un acte en què han participat la directora general d'Anàlisi i Polítiques Públiques, Ana Berenguer; el director d'investigacions de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), Francisco Pérez; i el director general de Coordinació de l'Acció de Govern, Juan Ángel Poyatos, i que ha clausurat el president de la Generalitat Valenciana. A l'acte han assistit altres consellers, el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, i diverses autoritats.

Segons el criteri de la vicepresidenta, el document presentat, que ja es va entregar al president del Govern, Pedro Sánchez en un acte amb empresaris i s'ha anat exposant des de Presidència -amb diversos anuncis setmanals i esments en les sessions de control a Puig en el Parlament autonòmic-, no representa una estratègia de Govern perquè no ha sigut aprovada pels socis del Pacte del Botànic, del qual formen part el PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem. Oltra insisteix, setmanes després de criticar que els socialistes no comuniquen les decisions del Govern a la resta de socis, que els acords es prenen en conjunt.