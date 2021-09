Oltra xoca de nou amb Soler i desconvoca una reunió per a canalitzar la negociació dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana

En els processos de pau dels conflictes armats, quan s'anul·la una reunió prèvia és que s'aveïna tempesta. És el que ha passat aquest dimecres entre la vicepresidenta Mónica Oltra i el conseller d'Hisenda, Vicent Soler. La convocatòria de reunió entre Oltra i Soler per a preparar la negociació dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana a penes ha estat en peu menys de tres hores. La setmana passada, Oltra va sol·licitar la trobada amb Soler i tots dos departaments van quadrar agendes.

Per a evitar el vell adagi marxista (la història sempre es repeteix primer com a tragèdia i després com a farsa), el conseller Vicent Soler s'anava a acostar aquest dijous des del seu palau de L'Almirall fins al de Valeriola, seu del departament de la vicepresidenta Mónica Oltra. Després d'una crisi de dues setmanes en el flanc de Podem, socialistes, valencianistes i morats afronten el sempre complicat disseny dels pressupostos de la Generalitat Valenciana amb la intenció inicial que hi haja pau. Però Karl Marx tenia raó.

A mitjan vesprada, quan Hisenda ha enviat la convocatòria de la reunió, apareixia també una trobada posterior amb un altre nou interlocutor, el flamant vicepresident segon, Héctor Illueca. Dues hores després, l'equip de premsa que coordina les convocatòries des de la Presidència de la Generalitat Valenciana ha desconvocat la reunió, a petició de la vicepresidència primera.

El nou representant de la formació habitada en el Govern del Pacte del *Botànic també havia sol·licitat una reunió amb Soler. Aquest dimarts Soler va comentar amb Illueca la data i l'hora de la reunió per a tractar sobre els pressupostos. Així, en la convocatòria d'Hisenda, Soler es reunia amb Oltra al Palau de Valeriola a les 10h del matí i Illueca acudia des del Palau de Pineda al Palau de l'Almirall al migdia. El nou convidat, vicepresident segon de l'Executiu autonòmic, sembla no haver fet massa gràcia en Valeriola.

Si bé a primera hora de la vesprada del dimecres semblava que la negociació dels pressupost es canalitzava de manera raonablement cordial entre el PSPV-PSOE i Compromís, a última hora tot saltava per l'aire. I això que la negociació ni tan sols havia començat.

L’anyt passat, la situació es va extralimitar fins a tal punt que Oltra es va negar a acceptar els números que Hisenda va fer arribar a la cambra autonòmica, denunciant que aquest no era el seu pressupost. L’oposició es fregava les mans. Després d’uns quants dies d’escaramusses, Soler va rectificar la proposta (amb una llarga correcció d’errades) i, malgrat el procediment tan anòmal, es va poder canalitzar l’aprovació definitiva del pressupost.

Encara que el negociat dels pressupostos correspon a la Conselleria d’Hisenda, que dirigeix un home dialogant com Vicent Soler, la vicepresidència denunciava una mena de menysteniment per part del president Ximo Puig i del Palau de la Generalitat. Oltra colpejava Puig en el cul de Soler.

L’equip d’Hisenda pateix, cada any per aquestes dates, les jornades més complicades del curs polític amb reunions interminables entre conselleries, grups parlamentaris i altres actors implicats. Poques hores de son i uns terminis inamovibles perquè el llapis de memòria arribe sa i estalvi a les Corts Valencianes.

Amb un executiu monocolor, com tots els que hi ha hagut abans del Pacte del Botànic, la negociació es limita a les famílies internes del partit en el poder. Quan hi ha tres socis, la situació es complica. A més, els números sempre donen peu a errades de sumes i restes.

Compromís pretenia plantejar una adaptació del procés de negociació de pressupostos a la realitat plural del Pacte del Botànic. Així doncs, en un estadi previ i en el marc de la Comissió del Pacte del Botànic (un ens polític en què els socis resolen els seus variats contenciosos) la coalició que lidera Mónica Oltra pretenia negociar globalment el pressupost, abans que Hisenda faça números i distribuïsca els fons. En definitiva, una negociació política prèvia als mecanismes institucionals previstos per a l’aprovació del pressupost.

Segons la visió de Compromís, la proposta (que Oltra ja va llançar l’any passat després de la sonada crisi) evitaria així els estira-i-amolla entre socis que cada any es repeteixen, singularment entre el PSPV-PSOE i Compromís, amb el departament d’Hisenda com a epicentre, especialment en els números de la secció 16, corresponent a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix Mónica Oltra. Soler, de la seua banda, afrontava la trobada al Palau de Valeriola amb voluntat de diàleg en el si del Consell.

Tot ha saltat per l'aire en tot just tres hores. S'aveïna tempesta.