Per què la falta de fons ja no és una excusa perquè el València CF presente a Puig un projecte d’estadi d’alt nivell

El president del València CF, Anil Murthy, espera una comunicació de presidència de la Generalitat Valenciana per tancar la data i l’hora de la reunió sol·licitada al cap del Consell, Ximo Puig, divendres passat 10 de desembre, minuts després d’aprovar-se l’acord amb el fons CVC en l’Assemblea de la Lliga pel qual el València CF ingressarà 118 milions d’euros.

La petició de la trobada en què Murthy presentarà el projecte i els terminis per a reactivar les obres del nou estadi no va servir per a desactivar la multitudinària protesta que va tindre lloc l’endemà contra la gestió del màxim accionista del club, el magnat de Singapur Peter Lim, sota el lema ‘Per la dignitat del València CF, #LimGoHome’.

Fins ara, en els intercanvis de documentació successius que hi ha hagut entre el club i les administracions després de la sol·licitud de pròrroga de l’actuació territorial estratègica (ATE) que finalment la Conselleria d’Economia va denegar, les dificultats econòmiques agreujades per la pandèmia i en concret la impossibilitat de vendre la parcel·la de Mestalla de l’avinguda d’Aragó han sigut l’excusa principal per a justificar l’incompliment dels terminis.

No obstant això, aquest argument ja no se sosté, principalment per dues raons. En primer lloc, per l’esmentada injecció econòmica que rebrà el club quan es formalitze el crèdit amb CVC, del qual es podrà destinar fins a un 85% a la finalització del coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes, això és, uns 100 milions d’euros.

Aquesta és la quantitat que el club ha deixat caure que està disposat a invertir en el nou estadi, cosa que podria implicar refer l’últim projecte presentat a la baixa, és a dir, abaratint costos. No obstant això, no s’ha comentat res des de la propietat del club de la destinació de la quantitat que es traurà de la parcel·la del vell Mestalla, que podria arribar entre 60 i 70 milions d’euros, una xifra que, afegida als 100 milions de CVC, donaria per a fer un projecte de més alt nivell.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va afirmar el dissabte que està disposat a mantindre una reunió amb el València CF, si és per a establir “un calendari, un projecte i una manera seriosa d’actuar”, però no si ha de ser “improductiva” com l’anterior.

La idea de Murthy és presentar l’acord amb CVC com a garantia econòmica per a la represa de les obres i que es mantinguen d’aquesta manera els beneficis urbanístics que recull l’ATE, l’expedient de caducitat de la qual es va iniciar fa unes de setmanes, però condicionat al fet que el club presentara avals en un termini de 90 dies per a finalitzar el coliseu.

Fins i tot el president del club podria sol·licitar a Puig una pròrroga per a acabar tot el projecte urbanístic, ja que l’execució, inclòs l’enderrocament del vell Mestalla, els blocs de cases i l’hotel d’Expogrupo es prolongarà en qualsevol cas més enllà de l’any 2025, data límit recollida en l’ATE.

Aquesta serà la segona reunió que mantindran Puig i Murthy en menys d’un any, després del fiasco de la primera que es va produir el 2 de març passat, en què el representant de Lim al capdavant del club es va presentar davant el president de la Generalitat per sol·licitar una pròrroga per a finalitzar el nou estadi sense cap mena de document que ho justificara. Després de la reunió, Puig es va mostrar molt contrariat per l’actitud de Murthy durant la trobada i va afirmar que la credibilitat de Meriton estava “sota mínims”, un comentari a què el màxim accionista va respondre criticant la gestió de la pandèmia per part del Consell.