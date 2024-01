Persones sensellar, en el repartiment de menjar del jardí del Túria de València: “Només venim per menjar, no molestem ningú”

El segon tinent d’alcalde de Vox i regidor de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de València, Juanma Badenas, va justificar a mitjan desembre passat la no pròrroga de la llicència a l’ONG Ayuda una Familia per a repartir menjar al jardí del Túria a persones sense recursos sense tindre habilitat un altre lloc alternatiu per raons de “salubritat, seguretat, netedat i després també per la dignitat de les persones”. Va assegurar llavors que es buscarà “al més prompte possible” un altre espai.

Encara que el permís finalitzava el 31 de desembre passat, l’ONG continua fent la seua activitat cada dia consistent en el repartiment de menjar a unes 700 persones, la major part sensellar, a l’espera d’una reunió juntament amb altres ONG amb l’Ajuntament de València per a buscar un espai alternatiu de repartiment i més coordinació en l’ajuda a les persones vulnerables. Una de les opcions que s’estudien és el carrer per a vianants situat darrere del Jardí Botànic.

Segons ha comprovat in situ elDiario.es, el repartiment es fa de manera ordenada mitjançant la instal·lació de cintes per a organitzar les cues i s’habiliten poals de fem per tota la zona. A més, els voluntaris ajuden després amb la neteja de l’espai. El repartiment es prolonga per espai de poc més d’una hora.

Les diferents persones que esperaven en la cua per a recollir el seu kit d’alimentació consultades per aquest diari no consideren que l’activitat en si puga resultar molesta o problemàtica, encara que tampoc es mostren poc inclinats al fet que els reubiquen en una altra zona.

Per exemple, Juan, natural de Colòmbia, ja fa sis anys que viu a València. Actualment està sense faena i resideix en un pis compartit a Benimaclet: “Hi vinc quasi tots els dies perquè necessite menjar. M’és igual que es faça en un lloc o en un altre, jo vinc a menjar, no a generar brutícia o desordre. Jo almenys tinc el costum de deixar els residus en els contenidors”.

Un dels voluntaris ara (prefereix no identificar-se) està dos anys a Espanya i ha pogut tirar avant gràcies a l’ONG: “El menjar és molt bo, hi ha pollastre, arròs, fruita, de tot. Ara he trobat faena en una fàbrica a Catarroja i vinc a ajudar en el repartiment i en la neteja. Ací molta gent necessita ajuda, estan al carrer. Venen ací només per a menjar, jo no crec que calga canviar el lloc del repartiment, perquè només venen a menjar i després es neteja tot”.

Conor és el responsable de l’ONG Ayuda una Familia. Segons explica, ja fa set anys que funcionen a València amb el repartiment d’aliments en punts sensibles de la ciutat i els seus voltants: “Ara hem augmentat la cobertura amb la cuina central que tenim a Paterna, on es prepara l’alimentació per a persones sensellar. El 80% dels que venen per menjar viuen al carrer i la mitjana d’edat és de 24 anys. Són molt joves, molts venen a Espanya a buscar una vida millor i s’han quedat sense menjar i sense allotjament, són molt vulnerables”.

Sobre la procedència del menjar, explica que recullen els excedents de fàbriques i supermercats. Després porten el producte a la seua cuina central, l’elaboren i el reparteixen, de manera que sempre està acabat de fer. Tot compta amb els permisos pertinents i és finançat per entitats privades.

Sobre la situació generada amb l’Ajuntament, explica: “No és una cosa que sorgisca de tot l’Ajuntament, sinó que hi ha parts de l’Ajuntament que no volen que estiguem ací ajudant gent d’altres països, però continuarem treballant perquè ells puguen menjar cada dia”. I afig: “Esperem que en la reunió de divendres ens confirmen que podem repartir al costat del Botànic. No passa res, ho farem on vulguen que ho fem. En l’informe que usen per a dir que no podem estar ací argumenten que hi ha baralles, que pot haver-hi algun moment d’estrés, però gens greu, i que hi ha augment de rates i panderoles en el riu. No sé si en tres setmanes han pogut comptar-les”.

Amb tot, esperen poder treballar de manera coordinada amb l’Ajuntament: “Estem treballant en un bon ambient, ells volen fer coses bones per a ajudar aquesta gent tan vulnerable i es faran reunions cada tres mesos. Jo tinc l’esperança que l’Ajuntament canviarà coses per millorar”.