La plataforma ciutadana porta a Brussel·les els impactes i les irregularitats de l’ampliació del port de València

Una delegació de la Comissió Ciutat-Port, plataforma ciutadana opositora a l’ampliació del port de València formada per més de 200 associacions veïnals i ecologistes, es va desplaçar dimecres a Brussel·les per reunir-se en el Parlament Europeu i en la Comissió Europea amb diferents representants. Durant l’estada, que durarà dos dies, presentaran, entre altres, impactes i irregularitats que estan actualment en els tribunals amb relació al polèmic projecte.

Segons ha explicat a eldiario.es Pau Monasterio, una de les assistents, es reuniran amb diferents eurodiputats i amb la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea i abordaran qüestions clau en l’àmbit europeu com són les emissions del transport, la mala qualitat de l’aire i les afeccions al Parc Natural de l’Albufera, espai de la Xarxa Natura 2000. A més, se’ls exposarà la situació legal i política, així com els costos econòmics previstos.

Al mateix temps, Monasterio ha comentat que s’aprofitarà l’ocasió per a informar i acordar amb membres del Parlament Europeu i grups de treball vinculats al medi ambient, però també altres àrees com a salut o canvi climàtic.

L’expedició a Brussel·les arriba després de dos pronunciaments importants que avalen una de les reivindicacions de la Comissió Ciutat-Port, que sempre ha defensat que la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 no empara els canvis introduïts en el projecte, entre aquests el canvi d’ubicació de la terminal de creuers o la necessitat de dragar fora d’aigües arrecerades, els impactes de les quals no s’han avaluat.

D’una banda, com va informar aquest diari, el dictamen de la comissió científica de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera conclou que hi ha impactes en la biodiversitat que no s’han avaluat i que són d’anàlisi obligada per llei, per la qual cosa reclama “una avaluació rigorosa”, afirma que “el port és la causa principal dels problemes d’erosió de la restinga” i recomana “desmantellar infraestructures sobre la línia de costa que hagen perdut la seua funcionalitat”.

D’altra banda, un informe recent del Defensor del Poble després de la queixa formulada per l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret insta el Ministeri de Transició Ecològica que es pronuncie sobre validesa de la DIA tenint en compte els anys que han passat des que es va formular i els canvis que s’han introduït en el projecte.

A més, ni el Ministeri de Transició Ecològica, ni la Comissió Europea, ni Ports de l’Estat, ni l’Advocacia de l’Estat han avalat la validesa de la DIA per al nou projecte, tal com deixa patent l’informe d’aquesta última institució.

A tot això s’uneix que el projecte de la nova terminal portuària compta amb una resolució judicial del TSJ de Madrid que impedeix que el Port puga decidir sobre la necessitat d’una altra DIA en suspendre cautelarment la condició d’òrgan substantiu, que torna ara a Ports de l’Estat.