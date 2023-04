Podem i Esquerra Unida segellen la seua aliança per recuperar la representació a València amb l’habitatge com a eix

Podem i Esquerra Unida tractaran de recuperar la representació a l’Ajuntament de València reeditant la coalició amb tres dones en els llocs d’eixida, apel·lant l’habitatge i el dret a la ciutat com a eixos de campanya. Seguint l’ordre lògic dels esdeveniments, les responsables de totes dues formacions a la Comunitat Valenciana, Rosa Pérez Garijo i Pilar Lima, han presentat dimecres l’acord de coalició electoral, com ja van fer la setmana passada en l’àmbit autonòmic.

Pilar Lima, portaveu en les Corts Valencianes i secretària general de Podem, serà la número u de la candidatura, seguida de Lara Manyes (EUPV), sindicalista i professora de medicina preventiva i salut pública a la Universitat de València. Com a número tres, seguirà Chelo Poveda, la responsable de la formació morada a València des de les últimes primàries, el desembre del 2020. Pau Díaz, fins hui l’alcaldable d’Esquerra Unida, no estarà en un lloc d’eixida, “per decisió personal”, “fent un pas arrere” perquè ocupe aquest lloc Manyes, la número dos del partit en la capital valenciana. Les dues formacions hauran de ratificar aquesta setmana la resta dels candidats de la llista, el número cinc de la qual serà proposat per Esquerra Unida.

Lima, número u de la candidatura, ha criticat la falta d’habitatge públic a la ciutat, i ha assegurat que amb una representació municipal d’Unides Podem s’adaptaran les polítiques “avantguardistes” que ha impulsat el vicepresident segon de la Generalitat, Héctor Illueca, el seu candidat a la presidència. La dirigent advoca per la remunicipalització dels serveis públics i abordar el conflicte amb l’ampliació del port de València: “Són melons que encetarem”, ha apuntat, i després ha reivindicat l’aliança com “un mur de contenció perquè no arribe la dreta amb les seues polítiques corruptes, l’hereua de Rita Barberá, que és María José Catalá”.

La coalició, que se suma a l’acord en més de 50 municipis en la Comunitat Valenciana, planteja intensificar el model de “ciutat dels 15 minuts”, amb un augment de la inversió en serveis socials de proximitat i unes polítiques públiques que comprenguen que la ciutat excedeix els seus límits geogràfics. Per a Manyes, l’objectiu és “treballar pels barris, continuar fent barris dins d’una ciutat habitable”.

La coordinadora autonòmica d’Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, també consellera de Transparència, ha posat en valor l’aliança de forces, “sumar per poder transformar”, un terme que reivindica com a tradició política. La també consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha emfatitzat en la faena conjunta en l’executiu: “Hem demostrat que hem transformat la política des del Botànic i continuarem transformant també des de València ciutat”.

Els representants de totes dues formacions insisteixen que la seua presència serà fonamental per a reeditar un acord d’esquerres a l’Ajuntament per tercer mandat consecutiu, malgrat que van perdre la representació en els comicis passats, el 2019. Van obtindre més de 16.000 vots, un 4,17% del total, però el llistó electoral del 5% els va deixar sense regidors. Carles Fons, secretari d’organització de Podem, ha incidit en el fet que la candidatura serà “decisiva per al govern progressista a València ciutat”. Els morats manegen enquestes internes que situen el seu candidat a la Generalitat, Héctor Illueca, com el més ben valorat, i ho atribueixen a les mesures en habitatge, el decret contra els fons voltor o les seues declaracions contra els grans patrimonis, focalitzades en Juan Roig. El seu sondeig, amb 1.500 entrevistes i un 2,5% de marge d’error, els dona un 6,8% en intenció de vot a escala autonòmica, sense que es coneguen dades municipals.