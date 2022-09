La policia investiga si hi havia menors en una muralla humana que va tractar de parar les vaquetes de Peníscola al crit de “no passaran”

El sorprenent vídeo que s'ha viralitzat en les xarxes socials en què s'aprecia una muralla humana formada per joves que tracten d'impedir el pas d'unes vaquetes amb el seu propi cos al crit de “no passaran” ha originat una investigació per part de la Policia Autonòmica, segons han informat fonts de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

Els agents estudien si en la celebració d'aquest acte que es desenvolupa cada any amb motiu de les festes patronals de Peníscola (Castelló) s'ha incomplit algun aspecte del reglament, principalment la prohibició que els menors de 16 anys participen en actes de 'bous al carrer'.

Fonts de l'Ajuntament de la localitat han explicat a elDiario.es que es tracta dels correbous nocturns de vaquetes, coneguts com els del “no passaran” precisament per la formació de l'esmentada muralla humana. Les mateixes fonts han assegurat que tots els actes taurins compten els permisos corresponents i que no hi ha hagut cap ferit, encara que no han confirmat si entre els participants hi havia menors de 16 anys.

Les festes patronals de Peníscola en honor a la Madre-de-déu de l'Ermitana, Patrona de Peníscola, estan declarades d'Interés Turístic Nacional i van finalitzar aquest diumenge 18 de setembre amb la tradicional desfilada de moros i cristians.

La polèmica relacionada amb el correbou del “no passaran” sorgeix en un moment en què s'ha obert el debat sobre el futur dels 'bous al carrer' després de les huit morts i més de 300 ferits que s'han cobrat enguany en la Comunitat Valenciana. Una situació que ha incrementat les reticències de les companyies d'assegurances a l'hora d'oferir cobertura completa per a aquests actes, especialment en el cas del 'bou embolat', considerat per la majoria d'asseguradores com a maltractament animal.

Per a tractar de solucionar aquest problema les penyes han proposat que siguen les diputacions les que assumisquen amb diners públics les assegurances dels actes, una possibilitat que s'abordarà en una reunió amb la Conselleria de Justícia dijous que ve.