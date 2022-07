Barceló, sobre la taxa turística: “El grup socialista continua pensant que no és el moment”

Els socialistes mantindran silenci sobre la seua posició respecte de la taxa turística fins a la vespra de la votació. El grup parlamentari vol mantindre distàncies sobre la proposta pactada amb Compromís i Unides Podem en la negociació dels pressupostos del 2022 i tranquil·litzar els alcaldes davant el renou causat per la possibilitat d’establir un gravamen a les pernoctacions turístiques.

Dilluns els grups parlamentaris van mantindre una trobada amb representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que van traslladar algunes inquietuds i aportacions sobre la proposició de llei, que es decidirà si s’admet a tràmit dijous en el ple de les Corts Valencianes. Els dubtes dels edils són l’argument que fa servir el PSPV per a mantindre l’ambigüitat sobre el sentit del seu vot, que resultarà determinant perquè la proposta seguisca les vies parlamentàries, i que ha generat malestar entre els seus companys d’acord de govern. Divendres, representants d’Unides Podem advertien de la ruptura de confiança que es produiria si els socialistes no complien els pactes, en un any clau per a reeditar l’aliança que els ha permés governar durant dues legislatures.

La portaveu dels socialistes valencians, Ana Barceló, insistia dimarts, en l’última reunió dels grups parlamentaris prèvia al debat, que el seu grup està reflexionant sobre l’impacte del gravamen. La dirigent considera que l’opinió pública i els responsables municipals estan confusos amb l’objectiu de la taxa i la seua forma d’aplicació atesa la “desinformació” sobre això, i apunta que així ho va constatar dilluns en la trobada municipalista. En la reunió, ha explicat en roda de premsa, la portaveu del PP, Maria José Catalá, va donar informació incorrecta sobre la proposta, una acusació que han secundat les portaveus de Compromís i Unides Podem.

La portaveu popular ha afirmat dimarts que “no és una taxa, és un impost”, argumentant que en la proposta porta el nom d’Impost Valencià sobre les Estades Turístiques. Segons Catalá, “no és veritat que s’aplique només en els municipis que vulguen” i “es pot bonificar temporalment la part municipal, però quan tinga plena vigència, es cobrarà”.

La proposició de llei obri la via al fet que els ajuntaments decidisquen si volen aplicar una taxa a les pernoctacions, que seria entre 50 cèntims i dos euros en funció de l’establiment; i per fer-ho utilitza la fórmula d’un impost autonòmic que seria 100% bonificat. “El concepte no és clar”, recalcava Barceló en roda de premsa, després de diverses preguntes sobre la tramitació del gravamen, en què ha acusat a Catalá de “mentir” i difondre campanyes de “desinformació”.

Amb tot, en el PSPV insisteixen que “no és el moment” d’aplicar un gravamen a les pernoctacions turístiques, atés l’impacte de la guerra a Ucraïna i la crisi energètica, que han derivat en un augment notable dels preus bàsics. Barceló ha assenyalat que els socialistes creuen en “l’autonomia dels municipis”, però que els alcaldes els han traslladat que “no veuen que siga el moment” i que, si s’aprova la taxa en l’àmbit autonòmic, “adoptaran la decisió de no aprovar-la” en el seu municipi. “El grup socialista continua pensant que no és el moment”, ha sentenciat després de diverses preguntes.

Els socis de govern dels socialistes confien que el sentit del vot siga favorable a la tramitació i insisteixen en el compromís subscrit. La portaveu de Compromís, Papi Robles, apuntava que “davant una proposta que han fet els tres grups conjuntament, el PSPV la secundarà com no pot ser d’una altra manera” i recordava les aportacions dels socialistes durant l’elaboració de la norma. Des d’Unides Podem, Pilar Lima ha considerat que els acords “estan per a complir-se” i ha lamentat que està “dramatitzant-se massa” el debat sobre el gravamen, posant com a exemple que a Sevilla (PSOE) i Màlaga (PP) els ajuntaments es plantegen aplicar la taxa. Dimecres, conclòs el “període d’escolta” amb els representants municipals, els socialistes traslladaran la seua última posició sobre el gravamen, que va començar a debatre’s el 2017 en les Corts Valencianes.