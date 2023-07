“En el pitjor dels casos hauríem de llepar-li-la a un de Vox, que venen ací a tocar els collons”. Així es pronunciava el líder del PP valencià, Carlos Mazón, sobre la possibilitat d’un pacte amb l’extrema dreta per a governar la Diputació d’Alacant al final del novembre passat. La frase forma part de l’enregistrament d’una conversa de Mazón a Alacant amb responsables locals del PP a què ha tingut accés aquest diari. El president de la corporació provincial llavors, que serà elegit dijous president de la Generalitat Valenciana amb el suport de Vox, hi exposava les seues previsions sobre les conseqüències dels comicis que se celebrarien sis mesos després. El líder del PP valencià es convertiria en el primer dels barons de la formació que presideix Alberto Núñez Feijóo a signar un acord amb l’extrema dreta després del 28M.

En la xarrada, Mazón apunta amb optimisme les possibilitats de millora del PP en les eleccions. En aquest moment presideix la Diputació d’Alacant amb 14 diputats en coalició amb dos representants de Ciutadans, que mesos més tard deixaran el partit i mantindran els seus càrrecs en la corporació. Junts sumen 16 dels 31 seients en la institució provincial. En la conversa, el dirigent popular apunta: “No és que guanyarem, és que traurem majoria absoluta”. I insisteix: “D’això no tinc dubte”. Segons les seues previsions, “ja pot traure’n Vox un pel Baix Segura”, una comarca conservadora, limítrofa amb Múrcia, en què l’extrema dreta ha tingut pes, en detriment del PSPV-PSOE, que el PP augmentaria la seua majoria en la Diputació.

Després d’exposar els seus càlculs, en què milloraria a la ciutat d’Alacant, a Elx i a la comarca del Vinalopó, com finalment ha passat, sumant dos diputats gràcies als bons resultats municipals, Mazón apunta: “Jo la dipu la veig molt senzilla (...). En el pitjor dels casos, hauríem de llepar-li-la a un de Vox, que venen ací a tocar els collons, però no veig res més”. Finalment, Vox ha obtingut un representant en la corporació provincial pel partit judicial de l’Alacantí, a què pertany la ciutat d’Alacant, però el seu vot no és necessari per al PP per a governar una institució que encara està per constituir-se.

La transcripció de la conversa a què ha tingut accés aquest diari és la següent: “La dipu, en fi, amb un 99,9% (pausa) eh... jo compte que és que, no és que guanyarem, és que traurem majoria absoluta. Jo d’això no tinc dubte. Només a Alacant ciutat passar de 9 a 13 o 14 regidors... és el diputat que ens falta. I el segon és el de Villena, que ja el tinc, que el vaig perdre per 20 vots l’altra vegada, ja el tinc. Llavors, ja pot traure’n Vox un pel Baix Segura i llevar-li’l al PSOE, perquè jo cap endarrere no aniré. A Elx millorarem, vull dir... i alerta al Vinalopó, que igual donem un esglai. Jo la dipu la veig molt senzilla (...). En el pitjor dels casos hauríem de llepar-li-la a un de Vox, que venen ací a tocar els collons, però no veig res més”.

Tres hores amb Vox

Sis mesos després de pronunciar aquestes frases i exposar la seua predisposició a dirigents del partit, el líder del PP en va tindre prou amb una reunió de tres hores amb els responsables autonòmics de Vox per a escenificar l’acord per a governar en coalició la Comunitat Valenciana. Carlos Mazón i els seus dos portaveus parlamentaris es van reunir amb Carlos Flores, ara candidat al Congrés; el torero Vicente Barrera, que serà el seu vicepresident del Consell, i el diputat nacional i número dos al Congrés Ignacio Gil Lázaro per acordar les línies bàsiques del pacte de govern amb Vox. Al cap de pocs dies, Abascal es va congratular d’haver portat “personalment” des de la direcció nacional del seu partit la negociació i va apuntar que l’acord era un exemple del que Vox vol en la resta d’Espanya.

La corporació provincial alacantina encara no s’ha constituït. Ho farà, previsiblement, el 19 de juliol, amb 16 diputats del PP, 13 del PSOE, un de Vox i un de Compromís. El partit de Santiago Abascal no és necessari per a la majoria absoluta, que els populars obtenen en solitari. En virtut d’aquesta majoria, estarà presidida per Toni Pérez, alcalde de Benidorm, que serà el successor de Mazón en la institució com va acordar la direcció provincial del PP. Mazón va anunciar que deixa aquesta responsabilitat dimecres per poder acudir a la votació de la seua investidura com a president de la Generalitat Valenciana en la cambra autonòmica dijous sense incórrer en incompatibilitats.