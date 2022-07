Compromís i Més País reclamen a Sánchez la reforma del finançament autonòmic en el debat de l’estat de la nació

La reforma del sistema de finançament autonòmic tindrà a penes uns minuts d’espai en del debat sobre l’estat de la nació. Els representants de Compromís i Més País en el Congrés plantegen una resolució que exigeix al govern de Pedro Sánchez una reforma del model de repartiment de recursos i solucions transitòries a les comunitats infrafinançades com la valenciana.

Els partits han pactat les seues resolucions amb Més per Mallorca, Chunta Aragonesista i Equo, les formacions amb què van subscriure l’Acord del Túria a València, que es plantegen i es debaten a partir de dimecres, en la segona jornada de la sessió parlamentària.

Les formacions recorden que la Constitució preveu l’autonomia financera de les comunitats autònomes per a garantir l’execució de les seues competències i argumenten que el principi no pot donar-se sense uns recursos concordes a la població del territori. L’actual sistema, caducat el 2014, no preveu recursos suficients per a garantir aquestes competències, vinculades a l’estat del benestar, que es converteix en un problema per a totes les autonomies de règim comú. “És fonamental que s’escometa la reforma del sistema de finançament amb caràcter immediat, assumint la necessitat de més aportació de recursos cap a les comunitats autònomes”, apunta la proposta, que reconeix l’anomenat deute històric, unflat per la falta de recursos.

Juntament amb la reforma, el document insta el Govern a quantificar a través de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), els dèficits acumulats per les comunitats autònomes derivats de l’infrafinançament, i exigeix una compensació per part de l’Estat d’aquestes quantitats documentades.

El text subscrit també critica el “dúmping fiscal”, “una pràctica que no sols compromet el finançament dels serveis públics, sinó també qualsevol idea de solidaritat recollida en l’article 156 de la Constitució”, i reclama a l’Estat mesures per a frenar-lo, sense perjudicar l’autonomia financera.

Reforma constitucional pel dret civil

Juntament amb la proposta de reforma del sistema de finançament, la coalició valencianista presentarà una resolució per a reclamar una reforma constitucional que blinde el dret civil valencià. L’Associació de Juristes Valencians, impulsora de la modificació, sol·licita la tramitació urgent de la reforma plantejada per les Corts Valencianes per a la recuperació efectiva de la capacitat legislativa civil, i incorporar-la en un procés de tramitació conjunta amb la reforma promoguda pel Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) per modificar la redacció i el contingut de l’article 49 de la Constitució.