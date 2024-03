La Conselleria de Medi Ambient, principal atractiu per als ‘lobbies’ valencians: mig centenar de reunions en sis mesos

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori és la porta favorita dels lobbies a la Comunitat Valenciana. Almenys així consta en el registre autonòmic de grups d’interés, en què s’han constatat almenys 52 reunions amb organitzacions inscrites en els primers sis mesos del Consell amb el departament que dirigeix Salomé Pradas.

En la meitat de l’any que correspon a la legislatura passada la major part dels grups d’interés registrats a la Comunitat Valenciana es van interessar pels temes que gestiona la conselleria encarregada de l’ordenació del territori. L’interés en obres públiques, aigua, energies renovables o projectes urbanístics sembla ser una constant, ja que en els mesos anteriors, amb el Consell del Pacte del Botànic, també es van fer 60 reunions més. En els mesos de juny, juliol i agost, coincidint amb dos períodes electorals, les negociacions de formació de l’executiu i les vacances d’estiu, no es van registrar activitats d’interés, segons consta en l’informe disponible en Gva Oberta.

El departament de Pradas és un dels més actius del Consell en aquest primer període de sessions. Medi Ambient impulsa una llei pròpia de costes, que comporta canvis en el Pativel (un pla que protegeix el primer quilòmetre en tot el litoral valencià) i modificacions dels plans urbanístics. També ha expressat la intenció de compatibilitzar els usos de parcs naturals amb altres activitats recreatives o econòmiques.

El segon departament en interés és Presidència de la Generalitat, que registra 19 partits, mentre que en la meitat de legislatura liderada pel PSPV en van ser a penes 5. En canvi, en la Conselleria d’Igualtat i Servicis Socials, que ara també emmarca Habitatge, han sigut 14 activitats davant de 55 en el primer semestre de l’any. La Conselleria d’Indústria i Turisme no ha registrat cap activitat, segons consta en aquest informe.

En el registre de grups d’interés, batejat com a Règia, estan les entitats emmarcades com a lobbies. La llei diu que ,sense estar inscrits, “no podran tindre reunions o entrevistes amb les persones de l’article 2.1 ni participar de les seues agendes de treball. Els càrrecs o empleats públics, abans de tindre reunions o entrevistes, els hauran d’advertir de l’obligatorietat d’inscripció, en el cas que no estiguen inscrits”. Correspon a les persones que ocupen càrrecs públics l’obligació de fer constar aquesta informació en el registre, en el termini d’un mes des que la reunió ha tingut lloc, marca la norma.

El registre va començar a estar operatiu el febrer del 2022 i des de llavors consten un miler d’inscripcions, tant de particulars com de grups. Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023 consten 260 activitats d’influència i la inscripció de 387 grups en el registre. Segons l’estadística, el 90% de les entitats registrades són empreses i associacions comercials i organitzacions no governamentals. En concret, són 265 relacionats amb empreses i associacions comercials, empresarials o professionals; 85 corresponen a organitzacions no governamentals; seguit de les relatives a serveis de consultoria i assessorament, que en van ser 33; mentre que quatre van ser grups de reflexió, institucions acadèmiques i d’investigació.