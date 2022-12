El Govern del Botànic tira avant els seus huitens pressupostos amb un augment de la despesa social del 6,8%

El Govern del Pacte del Botànic tira avant els seus huitens pressupostos com a coalició, que després de dues legislatures aconsegueixen equiparar la despesa en serveis essencials a la mitjana estatal. Les Corts Valencianes voten dijous el projecte de Llei de pressupostos per al 2023, els últims de la legislatura, en un any marcat per la incertesa derivada de la inflació i la guerra a Ucraïna.

L’executiu valencià que lidera Ximo Puig va abordar una negociació pressupostària allunyada de la tensió d’altres anys, amb uns comptes expansius, encara que amb menys creixement que en anys anteriors. El volum total de les previsions de la Generalitat Valenciana per al 2023 creix un 1,7% i supera els 28.000 milions d’euros, mentre que la despesa en polítiques públiques –l’anomenada despesa real– superarà els 22.000 milions d’euros, un 6,8% per damunt de l’últim any. En concret, la inversió en Sanitat, Educació, Igualtat, Habitatge i Ocupació augmenta en 1.560 milions, fins a arribar a 22.044 milions d’euros en total.

Els comptes públics van començar a perfilar-se en el Seminari d’Alcoi, celebrat el setembre, amb el focus posat a aportar estabilitat a la situació socioeconòmica i donar suport a famílies i empreses. Les tres forces que componen el Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) celebren l’aprovació dels comptes públics dins del termini i en la forma escaient en els huit anys consecutius que estan governant, i consideren així que la coalició és una forma d’estabilitat. Seran “una resposta contundent social i econòmica, que impulsa la reactivació i l’ocupació i deixa arrere la pandèmia”, segons va apuntar la vicepresidenta de Consell, Aitana Mas, en la presentació després del ple de l’executiu.

Durant la negociació parlamentària els socis de govern han mantingut desacords quant a la gestió de les plantes fotovoltaiques o el pressupost a assignar a la Radiotelevisió Pública Valenciana. Aquestes qüestions han arribat en forma d’esmenes ‘vives’ a l’última jornada de debat, evidenciant la distància dels socialistes, que han optat per no validar-les, respecte a les posicions de Compromís i Unides Podem. Al seu torn, valencianistes i morats retreien als socialdemòcrates acordar amb el PP la bonificació de l’impost de successions a les grans empreses familiars, considerant “perillós” un acostament a la dreta.

Compromís considera que “el PSPV s’ha equivocat amb algunes votacions” i la ciutadania “agafa una percepció molt clara” d’això, encara que creu que “més que una deslleialtat” suposa una errada per al Botànic, en paraules de Carles Esteve. En la mateixa línia es manifestava Ferran Martínez, d’Unides Podem, que ha retret: “Els acords s’han de respectar”, al mateix temps que ha retret als socialistes negociar l’esmena que beneficia els bous al carrer a esquena seua.

Davant aquesta qüestió, el secretari d’organització del PSPV, responia dimecres en les Corts Valencianes: “Estem per a arribar a acords amb els nostres socis prioritaris, però, quan creiem que hi ha mesures positives per al conjunt dels ciutadans, acordarem amb l’oposició”. El PSPV, apuntava el diputat, “fa política, negocia, acorda i representa la majoria”, ha recalcat, insistint que són “lleials amb els valencians”.

Inversió pública rècord

Sanitat és la conselleria amb més dotació econòmica, quasi el 30% del pressupost, que anirà destinada principalment a la contractació de personal, el pla d’infraestructures públiques i la millora de recursos per a la salut mental. El departament de Miguel Mínguez comptarà amb 8.258 milions d’euros, dels quals 415 milions seran per a obres en infraestructures, es crearan un miler de places estructurals i se n’invertiran 43 en atenció per a salut mental. A més, en el procés d’esmenes els grups parlamentaris del Botànic han acordat introduir en els pressupostos l’objectiu de comptar amb un nutricionista per cada 50.000 habitants i que en els pròxims quatre anys hi haja un psicòleg clínic en prop de 200 centres de salut, en paral·lel a l’augment de personal projectat en el pla de xoc i la creació d’unitats específiques per a salut mental.

La Vicepresidència primera i Conselleria d’Igualtat, que dirigeix Aitana Mas, destinarà 288 milions d’euros a la renda valenciana d’inclusió i incorpora la millora de les condicions dels treballadors socials que componen la xarxa d’atenció pública i les polítiques de joventut, coordinades amb altres serveis com el Labora. La Vicepresidència segona, liderada per Héctor Illueca, destinarà 50 milions d’euros a construir un miler d’habitatges el 2023 mitjançant la col·laboració amb el sector privat, 38,72 milions per a ampliar el parc públic i 31 més per a iniciar promocions i finalitzar les que estan en marxa, juntament amb 15,3 milions per a regeneració i rehabilitació. L’aposta per l’executiu de coalició, que aprova els seus huitens pressupostos consecutius, es materialitzarà dijous en les Corts Valencianes.