El partit de Mónica Oltra redobla l’aposta per Compromís: “La seua essència i força és la pluralitat”

En ple debat sobre com teixir aliances entre els partits d’esquerres per a sostindre les polítiques públiques de l’estat del benestar, Iniciativa del Poble Valencià, el partit a què pertany Mónica Oltra dins de Compromís, advoca per mantindre la diversitat de les forces polítiques per sostindre la coalició. L’“essència i força” de Compromís es basa en la seua “coralitat” i “diversitat” i en la “visibilitat” d’aquesta pluralitat dins de la coalició, subratllava Miquel Real, portaveu d’Iniciativa i mà dreta d’Oltra en el Consell, en la presentació del VI Congrés de la formació.

En la mateixa línia es pronunciava sobre la seua hipotètica participació en una plataforma d’esquerres, un projecte que abandera la dirigent d’Unides Podem Yolanda Díaz i que va traslladar a Oltra en la seua visita institucional a València la setmana passada. La formació reivindica que, en qualsevol espai en què participen, respectar aquesta pluralitat és essencial per a sostindre el projecte. Val per a Compromís i val per a les futures aliances fora de la Comunitat Valenciana.

El sisé congrés ordinari d’Iniciativa vol plantejar una obertura i una actualització ideològica que reforce els valores ecologistes i feministes d’aquesta branca de Compromís, representada en el Govern del Botànic en la Conselleria d’Igualtat i en la de Transició Ecològica. Enmig d’una mena d’ofensiva d’apel·lacions constants a la pàtria de les formacions de dretes, Iniciativa recupera el lema “construir màtria” per al seu sisé congrés. La formació que lidera Oltra recupera el concepte que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana va utilitzar el 2015 per a plantejar un nou model de país el 9 d’Octubre i que Unides Podem ha popularitzat en els últims mesos, amb la vicepresidenta Yolanda Díaz com a exponent.

La també consellera d’Igualtat va escriure un article en el diari El País en què advocava per un canvi de la concepció de l’encaix dels pobles en els estats. “Una terra maternal, acollidora i protectora en què qualsevol persona, independentment del color de la pell, la llengua que parle o la religió que professe, siga valenciana”, expressava. El lema implica una tancada d’ullet als seus antics aliats electorals –Compromís i Podem van anar junts a les eleccions generals el 2015 i a la convocatòria següent–, però també un reforç cap a la vicepresidenta, aclaparada per l’hostilitat dels populars i algun membre del PSPV.

La formació centrarà el seu congrés, que se celebrarà el 15 de gener, a corregir les “desigualtats sistèmiques” i reforçar la societat després de la “fragilitat” de la pandèmia. Per fer-ho, plantegen l’ecologisme i el feminisme com a eines de canvi, però també com a projectes de futur i oportunitats. Segons va traslladar la portaveu Mireia Mollà, consellera de Transició Ecològica en el Govern del Pacte del Botànic, el conclave debatrà sobre les eines “per a construir aquesta màtria que aposta per totes les persones, una màtria que cuida l’estat del benestar, el medi ambient i sap que s’ha de protegir tota la ciutadania, apostant pel sector públic i treballant dia a dia perquè la dignitat de totes les persones siga la prioritat dels governs”.

Sota el títol ‘L’esperança ecofeminista’, la ponència política planteja un model de justícia fiscal, que assumeix el finançament autonòmic i defensa una renda bàsica universal, la regulació dels preus del lloguer i l’increment del parc d’habitatge públic, la fixació d’un salari màxim que s’establisca d’acord amb el salari mitjà, avançar l’edat de jubilació o instaurar una prestació pública de pagament únic per a persones majors de 25 anys. “Reforcem ideològicament Iniciativa, que se situaria en la punta de llança de les propostes noves per a millorar la vida de les persones”, va resumir Real.