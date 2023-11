El PP i Vox aproven en les Corts la rebaixa de l’impost de successions i donacions que minvarà en 230 milions la recaptació

Va ser la primera mesura anunciada pel Govern de Carlos Mazón i dimecres s’ha consolidat. El ple de les Corts Valencianes ha aprovat la primera llei del Govern valencià del PP i Vox: la bonificació al 99% de l’impost sobre successions i donacions per a familiars de primer grau.

Els vots favorables dels grups que sustenten el govern han donat llum verda a una rebaixa fiscal als patrimonis més elevats, un impost que a penes han pagat l’1% dels declarants i que el 2020 només van pagar 20.000 persones. La consellera d’Hisenda, Ruth Merino, va assegurar en la presentació de la llei que la rebaixa del tribut “deshumanitzat” beneficiaria prop de 15.000 persones en el cas de successions i 3.000 en donacions, ateses les dades del 2022, molt similars a les d’exercicis anteriors. Fins hui, l’impost estava bonificat al 50% i hi havia un notable nombre d’exempcions i reduccions en la base liquidable, com la que afecta l’herència d’una casa per als familiars de primer grau.

L’impacte econòmic de la mesura estrela del PP oscil·la entre 166 i 230 milions d’euros, segons el Consell, encara que l’estimació de recaptació pel global de l’impost és de 350 milions d’euros el 2023. Els grups del govern insisteixen que la reforma afecta els grups de parentiu 1 i 2, per la qual cosa no desapareix el total recaptat. La renúncia a la recaptació és especialment rellevant en un context en què es debat sobre el model de finançament autonòmic, que deixa la Comunitat Valenciana a la cua en recursos, i sobre la condonació del deute històric, a què la ultradreta s’oposa. La Comunitat Valenciana, la pitjor finançada d’Espanya, deixa d’ingressar 1.300 milions d’euros pel sistema de finançament, un forat que s’engrandirà amb la rebaixa impositiva. La ultradreta, que rebutja la condonació del deute històric i nega l’infrafinançament valencià, ha donat el seu vot favorable a la rebaixa de l’impost sobre successions i donacions a grans fortunes.

L’informe econòmic dels pressupostos assenyala que els tributs de patrimoni, l’impost sobre successions i donacions, i la tarifa autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques suposen en conjunt el 21% dels ingressos totals estimats per a les arques públiques i que successions és, després de transmissions patrimonials, el principal agent recaptador. Tot són impostos que el PP i Vox han començat a rebaixar en el seu primer projecte pressupostari. Els populars defensen el clàssic argumentari liberal, que diu que menys impostos augmenten la recaptació, que una càrrega fiscal excessiva desmobilitza els diners.

La llei aprovada dimecres amb la majoria de la dreta amb la ultradreta en les Corts també comporta beneficis per a les transmissions intervius, les anomenades donacions, per les quals enguany s’han recaptat 39,2 milions d’euros. La norma elimina el sostre de patrimoni per a optar a la rebaixa fiscal –abans de 600.000 euros– i amplien el grau de parentiu –abans limitat a ascendents i descendents–. Amb la nova llei, es podran beneficiar els cònjuges sense importar el patrimoni preexistent i s’elimina el requisit de la premoriència per a les transmissions de nets a avis. És a dir: en una parella, qualsevol dels membres pot fer una donació a l’altre i descomptar d’aquesta quantia 100.000 euros en la base per a liquidar impostos.

El parlament ha aprovat la mesura amb caràcter d’urgència, avançant el ple una setmana respecte del que s’esperava. La raó: els terminis per a l’entrada en vigor d’una mesura que el Consell vol aplicar amb caràcter retroactiu des del 28 de maig, data de les eleccions autonòmiques. Hisenda ha hagut d’ampliar el termini per a fer les liquidacions, que legalment és de sis mesos des que mor el familiar, atés que la norma no havia culminat la tramitació, segons va avançar Valencia Plaza. La promesa del PP necessita que la llei entre en vigor abans del 28 de novembre. En cas contrari, deixaria un nombre indeterminat de persones fora de termini i sense beneficiar-se de la seua mesura estrela.

El portaveu del PP, Miguel Barrachina, ha defensat que aquesta votació posa “fi a l’infern fiscal”, una de les consignes dels populars durant tota la campanya electoral, mentre que la diputada de Vox Teresa Ramírez ha considerat que aquesta és “una mesura molt bona i que l’esperaven els valencians, sobretot les famílies treballadores”, encara que aquestes ja tenien bonificat l’impost amb la legislació anterior.

Des de l’oposició, el PSPV i Compromís han criticat que siga una mesura pensada per a les grans fortunes. “Pensen en la majoria i no governen només per al 0,4% dels valencians”, ha asseverat el portaveu adjunt del PSPV-PSOE, Arcadi España, mentre el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha qualificat aquesta mesura d’“amnistia fiscal de les set famílies més riques”. La primera mesura del Consell, aprovada per la via d’urgència, suposarà un forat en les arques públiques de l’autonomia pitjor finançada.