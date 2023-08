La presidenta de les Corts presumeix que la presència de Vox en el Consell ha provocat el “debat” sobre el valencià

La presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, ha sostingut que si Vox no formara part del Govern valencià -que comparteix amb el PP- el “debat” sobre el valencià no s'hauria produït. “Alguns no ho tenien tan clar, però Vox fa el seu treball”, ha defensat.

Així, en un missatge publicat -en castellà- en el seu perfil de la xarxa social X (abans Twitter), Massó s'ha preguntat si “algú té algun dubte que si Vox no estiguera en el govern valencià aquest debat no s'hauria obert”.

¿Alguien tiene alguna duda de que si @vox_es no estuviera en el gobierno valenciano este debate no se habría abierto?

VOX es totalmente necesario, solo con su llegada se empieza a cuestionar lo que vox tiene muy claro, el valenciano no es catalán y el auténtico valenciano es el… pic.twitter.com/RUV9qvA7Y4 — Llanos Massó (@LlanosMasso) 26 de agosto de 2023

“Vox és totalment necessari, només amb la seua arribada es comença a qüestionar el que Vox té molt clar: el valencià no és català i l'autèntic valencià és el de les Normes del Puig. Alguns no ho tenien tan clar, però Vox fa el seu treball”, ha escrit Massó.

La síndica del PSPV en les Corts, Rebeca Torró, ha considerat que aquests comentaris de Massó “ja són massa”: “Un conseller orgullós de la seua incultura i, ara, la segona autoritat de la Comunitat Valenciana incomplint la llei i l'Estatut”. Davant aquesta situació, ha qüestionat al president de la Generalitat, Carlos Mazón, si “pensa posar ordre a aquestes barbaritats en algun moment”.

Pel seu costat, l'expresident del parlament valencià Enric Morera (Compromís) li ha enlletgit a la seua successora en el càrrec que “no és tolerable que vulga dividir el poble valencià fent afirmacions acientífiques”. “La dignitat del càrrec no és compatible amb la incultura”, ha recalcat, al mateix temps que li ha recordat que ella mateixa “va jurar el càrrec i -també- acatar l'Estatut i, per tant, l'AVL”.

Polèmica per una publicació d'Agricultura

En concret, la presidenta de les Corts i líder de Vox a la província de Castelló es refereix a la polèmica generada arran de la publicació del compte oficial en xarxes socials de la Conselleria d'Agricultura, que depén de Vox, d'un missatge en un valencià no normatiu, un text que va ser esborrat hores després.

Preguntat per aquesta qüestió, el conseller d'Educació, José Antonio Rovira (PP), va assegurar aquesta setmana que no creu que l'AVL “tinga la veritat absoluta” sobre el valencià i es va preguntar “per què no tindrà el conseller del que siga la llibertat de poder triar les seues normes” en les seues comunicacions.

Aquestes declaracions van provocar que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) advertira al conseller que “posar en dubte la mateixa AVL i la seua normativa lingüística, així com pretendre reavivar un conflicte que s'ha demostrat socialment estèril i artificial, incideix negativament en la vertebració lingüística, cultural i social del nostre poble”. A més, al seu judici, suposa “posar en perill tot el sector cultural i educatiu” i els àmbits d'ús del valencià.

Associacions i col·lectius com a Plataforma per la Llengua han advertit també a la Generalitat que vetlaran perquè “corregisca la seua actitud” cap a la llengua valenciana i, en cas que no ho faça, presentarà una reclamació davant la direcció general de Política Lingüística “per cada vulneració lingüística que realitze”. Per part seua, el Consell Valencià de Cultura (CVC) va mostrar el seu suport a l'AVL i va recordar que és un òrgan les decisions del qual són “vinculants per a l'Administració i les instàncies educatives”.

Des del PSPV, el seu secretari general i expresident de la Generalitat, Ximo Puig, va exigir aquesta setmana al Consell que respecte l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i va assegurar que “tota la resta és utilitzar el valencià amb finalitats partidistes”. I aquest dissabte, la síndica socialista, Rebeca Torró, ha acusat el president de la Generalitat, Carlos Mazón, d'incomplir l'Estatut d'Autonomia per a “reobrir batalles culturals i atacar el valencià”.

D'altra banda, Compromís ha presentat una queixa davant el Síndic de Greuges per l'ús del valencià en els perfils de la Generalitat en les xarxes socials, ja que assegura que la Conselleria d'Agricultura fa un ús de la llengua “fora de tota normativa lingüística”.