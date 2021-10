El PSPV reconnecta amb el PSOE

El conclave de la concòrdia va arrancar amb gestos i va acabar amb accions. El 40é Congrés del PSOE ha servit per a la reconnexió entre el partit i la federació valenciana, per a escenificar una altra sintonia entre Pedro Sánchez i Ximo Puig cinc anys després del convuls Comité Federal que va portar al partit dividit a l'anterior cita congressual. La guerra, afirmen, és cosa del passat. PSPV i PSOE caminen de la mà.

El 40é Congrés va arrancar amb el gest de Ferraz de nomenar a Puig president de la cita, donant-li al dirigent valencià un paper visible, i va acabar integrant a part del seu nucli dur en l'Executiva del partit. Ferraz va demanar als dirigents autonòmics un perfil municipalista, jove i feminista per a la renovació del Comité Federal, que en el cas valencià es materialitzen en el conseller Arcadi España, mà dreta de Puig; la diputada nacional per Alacant Patricia Blanquer; la ministra de Ciència, Diana Morant; i l'alcaldessa de Castelló de la Plana, Amparo Marco.

El conclave va arrancar amb un discurs de Puig reclamant el reconeixement de la diversitat de l'Estat i va acabar amb aqueixa diversitat plasmada en els documents oficials. En les ponències polítiques la delegació valenciana va poder deixar algunes petjades. El PSPV es va apuntar un punt amb el text sobre el finançament autonòmic, la desconcentració i descentralització d'institucions públiques de l'Estat i la proposta abolicionista. Van celebrar també que no s'incloguera en les comissions una proposta contra el transvasament Tajo-Segura, una arma que el PP d'Alacant no dubte a traure cada vegada que troba l'ocasió.

L'abolicionisme és una de les reivindicacions que ha impulsat la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, que va celebrar recentment una trobada amb l'expresident Zapatero, on aquest va assegurar que el seu objectiu en el congrés era impulsar una llei contra la prostitució. Ja no serà considerat l'ofici més antic del món sinó la discriminació més antiga del món, va apuntar l'expresident en la seua doble intervenció del dissabte. La consellera i el president reivindiquen constantment la necessitat d'una reforma integral de la legislació que penalitze als consumidors de prostitució com a part d'una política feminista. El text acordat indica: "És imprescindible un marc legal, inclosa una llei integral per a l'abolició de la prostitució, amb l'esforç d'aquest govern perquè siga en aquesta legislatura".

La proposta del finançament autonòmic reconeix que el conjunt de comunitats autònomes estan infrafinançades i que la resposta ha de tindre en compte les característiques de la població. No s'incorporen els conceptes que plantegen Puig i el seu conseller d'Hisenda, Vicent Soler, en els consells territorials, -població ajustada o deute històric-, però consideren que el text els recull amb altres vocables equivalents. En essència, es tracta que el ministeri d'Hisenda pose més recursos en la cistella de les autonomies, que l'Estat redistribuïsca els seus recursos. La ponència, va indicar Puig, avança en "una solució que signifique la suficiència financera per a l'estat autonòmic" i "al mateix temps en l'equitat i igualtat".

El president de la Generalitat apuntava aquest diumenge que les esmenes acceptades treballen per "generar major capil·laritat en el territori" i "majors centres de poder diversificats com en qualsevol país compost". Per a Puig, la desconcentració de la capital part d'una "mirada avançada propaís i no al passat centralista, que mai ha aportat res a Espanya". El dirigent creu que les elits de la capital patrimonialitzen el concepte d'Espanya i priven la resta de l'Estat, als qui no són Madrid, de formar part d'un projecte nacional. Per això, creu que els socialistes ixen del Congrés "amb mirades diferents però amb una qüestió que ens uneix, la igualtat". "Espanya és diversa i no pot ser un factor negatiu, al contrari, igualtat i diversitat caminen junts".

"El que estem intentant és generar una Espanya més real, en la qual s'entenga que la diversitat és la gran riquesa d'aquest país", va sentenciar Puig. La primera pedra, en el costat esquerre, ja s'ha col·locat.