Un regidor de Vox de València denuncia davant la Fiscalia al partit d'Abascal per finançament il·legal, malversació i banda criminal

“Per mitjà del present escrit pose en coneixement del Ministeri Fiscal una sèrie de fets perquè, estudiats i contrastats, i d'acord amb el que es disposa en l'Article 773.2 de la Llei d'Enjudiciament criminal, procedisca a la pràctica de quantes diligències estime pertinents per a la comprovació de les conductes que s'exposen, que indiciàriament podrien ser constitutius dels delictes de finançament il·legal dels partits polítics, falsedat documental, prevaricació, malversació, coaccions i organització criminal”. Així comença la denúncia que aquest divendres ha formulat davant la Fiscalia Anticorrupció el regidor de Vox a l'Ajuntament de València Vicente Montáñez, a la qual ha tingut accés elDiario.es.

El document de 10 pàgines relata com el partit que dirigeix Santiago Abascal, després de les eleccions de 2019, va tractar d'articular un mecanisme per a absorbir les aportacions econòmiques que reben els grups parlamentaris i municipals de les diferents cambres autonòmiques i ajuntaments.

Després de posar en relleu que el grup municipal de València (com els de la resta dels ajuntaments més importants) va rebre una circular amb el procediment a seguir per a transferir els ingressos al partit i que, després de realitzar la pertinent consulta amb els serveis jurídics municipals, es va negar al ser un procediment contrari a dret, la denúncia explica que es va citar als diferents diputats i regidors a una reunió virtual que va tindre lloc el 2 de desembre de 2020.

Montáñez relata amb tot luxe de detalls l'esmentada reunió i fins i tot aporta com a prova els àudios d'aquesta. En ella, el gerent de la formació d'extrema dreta, Juanjo Aizcorbe, i el secretari general, Javier Ortega Smith, sol·liciten als diputats i regidors que transferisquen al partit la subvenció dels grups municipals o parlamentaris com a convenis de col·laboració.

Segons la denúncia, en la trobada, Aizcorbe explica que en 2019 es van perdre les subvencions als grups municipals, i que amb les devolucions de les quantitats no gastades “no ha eixit beneficiat ni el projecte polític de Vox ni el ciutadà”.

Això és el que posa en marxa la recerca d'una fórmula de “finançament dels partits polítics” (en clara al·lusió a Vox) amb les aportacions dels grups municipals i els grups parlamentaris. Així mateix, reconeix que en els grups parlamentaris ja s'han subscrit els convenis de col·laboració “a través dels quals rep el partit uns ingressos que venen dels grups municipals i parlamentaris i tenen la contrapartida d'uns serveis”. I després, sempre segons la denúncia, reconeix que “els diners que es va perdre l'any passat que no va ser al partit i que sí que va ser a les institucions”. Això suposa clarament, segons el denunciant, un interés d'articular un mecanisme per a buidar les arques dels grups municipals en benefici del finançament del partit polític, “sent això un clar exemple de finançament il·legal de partits”.

Per a finalitzar, manifesta en aquesta reunió Javier Ortega Smith: “Els convenis ajudaran a reforçar el nostre equip municipal”. I afig: “Tenim CIFs diferents, som un únic projecte…”. Per això, confirma i recolza la proposta i anima a signar els convenis de col·laboració, ja que cal ser conscients que tot “costa diners, i que tots ens hem acostumat al fet que venen unes eleccions i tenim un equip de comunicació que dissenya una campanya... però tot això no cau del cel, tot això pel que cadascun és regidor ve donat per una estructura nacional”. Ortega Smith deixa caure que ha de pagar-se des dels grups municipals, “la qual cosa sens dubte podria ser una malversació de cabals públics”, diu la denúncia.

“De l'exposat anteriorment, es desprén que Vox estableix un clar entramat per a malversar fons públics procedents dels grups municipals, d'una forma organitzada (participant de manera activa els seus màxims dirigents), amb la utilització de males arts orientades a enganyar i extorquir amb la no pertinença o el que seria pitjor, amb no comptar en el pròxim mandat amb aquells que no estiguen disposats a sotmetre's a la comissió dels presumptes delictes”, resa el document presentat a la Fiscalia.

A més, Montañez afirma en la denúncia que “després de les reiterades negatives del denunciant a participar en les contínues crides per part de l'Àrea de Coordinació Intermunicipal (ACI) i els seus responsables per indicacions expresses de la cúpula del partit Vox en diferents models de finançament il·legal del partit, ha sigut assetjat i humiliat en privat i públicament i avisat en nombroses ocasions que, de no col·laborar, el partit no comptarà amb ell per a les pròximes llistes”.

A continuació, el document posa en relleu que, com va informar elDiario.es, el 6 d'octubre de 2022 la direcció del partit remet una factura de 8.239 euros perquè se sufrague des del grup municipal de València “per serveis que no havien sigut ni sol·licitats, ni prestats, ni pressupostats en cap moment”.

Per tant, segons la denúncia: “Atés que cap servei a l'empara dels convenis ni d'aquesta assignació de costos havia sigut realitzat, ni existia cap suport documental, no podia ser disposada l'assignació per part del partit polític Vox, situació que com he demostrat era coneguda per tots els membres implicats de l'organització i es pretenia, mitjançant l'engany i la pressió, fer-me incórrer en un o diversos il·lícits penals, sota el xantatge de no seguir en pròximes llistes”.

La denúncia recull un altre exemple d'aquestes pràctiques a Alzira: “Informat per companys d'altres poblacions com és el cas d'Alzira, em faciliten documentació probatòria que l'assignació dels grups municipals s'estava malversant per al pagament de seus del partit polític, sota l'amenaça als regidors de no comptar amb aquells que no participaren en el finançament de les seus. Un exemple és el de la seu d'Alzira, on aportem com a document el contracte d'arrendament subscrit el 12 de juny de 2020 [...] per import de 3.000 euros anuals”.

Per tot l'exposat, Montáñez demana a la Fiscalia mitjançant la denúncia que “se servisca admetre-ho, dicte decret d'obertura especificant els fets a investigar, les identitats de les persones investigades i la qualificació jurídica, sense perjudici d'ulterior qualificació i tramitat tot que siga d'ofici, practique quantes diligències d'Investigació procedisquen i finalment interpose davant el Jutjat competent les accions legals que corresponguen per a la depuració de les responsabilitats penals si existiren”.