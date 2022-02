Salve’s qui puga en el PP valencià: Carlos Mazón, a qui van ajudar a pujar Casado i Egea, secunda ara la seua eixida

La rèplica valenciana del terratrémol polític del PP provoca un canvi de rumb en la seua direcció. La primera a desencadenar les dimissions, la diputada valenciana Belén Hoyo, membre de la direcció com a responsable del Comité Electoral, anticipava un dimarts llarg en la seu madrilenya del carrer de Génova, però també un torrent d’encreuaments de carrer a la Comunitat Valenciana. El president del PP valencià, Carlos Mazón, ajudat a pujar a la direcció fa sis mesos per Pablo Casado i Teodoro García Egea, s’ha sumat a les peticions d’avançar el congrés del partit per a elegir un nou lideratge.

Mazón i el seu nucli més pròxim van ser situats en la cúpula del PP per Casado i Egea. El dirigent valencià es congratulava d’haver portat la convenció nacional del PP a València i d’haver aconseguit omplir la Plaça de Bous amb un míting, actes en què la direcció de Génova, hui en crisi, va mostrar el seu afecte i suport al president actual. “Carlos Mazón, amb tu guanyarem la Generalitat”, exclamava exultant García Egea davant l’auditori valencià, que dedicava el mateix missatge a la secretària general a València, Maria José Catalá.

Va ser la mateixa direcció nacional la que va forçar la marxa de la predecessora de Mazón, la que havia sigut presidenta del PPCV i portaveu en les Corts Valencianes, Isabel Bonig. La dirigent, abans de la seua retirada, es va referir a l’entorn de Casado i Egea com “els satèl·lits de Génova” que maniobraven per apartar-la. Bonig, que des de llavors s’ha allunyat de la política, escrivia dilluns en les seues xarxes socials: “En política, especialment, cal tindre generositat. Per respecte als afiliats, als ciutadans i al país al qual devem el nostre servei. Cal prendre solucions urgents ja”.

La direcció valenciana i les direccions provincials, que divendres manifestaven el seu suport a Casado, reclamaven poques hores després una manera pacífica de resolució del conflicte. Com la resta dels dirigents autonòmics, els que governen i els que no, els valencians han reclamat “tancar aquesta crisi com més prompte millor” i “marcar lideratges forts”.

Els trànsfugues de Ciutadans que van orquestrar la contramoció de censura a Múrcia també han reclamat unitat al PP. És el cas d’Emilio Argüeso, que compartia un missatge de Fran Hervías: “Toca unitat i força, més que mai. L’enemic és el sanchisme i toca guanyar-lo en les urnes. Com un afiliat més, continuarem treballant per aconseguir-ho”. A aquests missatges responia amb una certa sorna la diputada valenciana de Ciutadans María Muñoz: “No acceptem canvis ni devolucions”. De la seua banda, Toni Cantó, que va deixar el grup Ciutadans en les Corts Valencianes per incorporar-se al PP de Madrid de la mà de Casado, publica missatges en favor d’Isabel Díaz Ayuso, que es perfila com a vencedora en el conflicte dels populars.