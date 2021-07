PP, Ciutadans i Vox s’oposen al nomenament de l’artista Antoni Miró com a fill predilecte d’Alcoi per les seues idees polítiques

El polifacètic artista Antoni Miró serà distingit amb el nomenament de fill predilecte i amb la medalla d’or d’Alcoi el dilluns que ve, 2 d’agost. Però aquests reconeixements de l’escultor, pintor i fotògraf alcoià no seran per unanimitat de tots els partits, ja que la dreta del PP, Ciutadans i Vox s’hi oposa, però no per la seua trajectòria artística –que sí que reconeixen i per la qual se’l distingeix–, sinó per les idees polítiques de Miró.

El portaveu del PP a l’Ajuntament d’Alcoi, Enrique Ruiz, ha arribat a titlar la proposta de “sectària” i acusa l’alcalde Toni Francés (PSPV) d’“associar el nom de la ciutat a l’òrbita de l’independentisme català”. Des de Vox, David Abad ha posat en valor l’“àmplia i reconeguda trajectòria” de l’artista, però ha posat l’accent en la seua oposició a les “postures en què s’enalteix persones que pretenen dividir la nostra nació”. Per a la regidora de Cs Rosa García, el seu partit hi és contrari “pel biaix clarament independentista de l’homenatjat que, d’altra banda, entela el seu mèrit artístic, que reconeixem”.

Malgrat aquesta oposició, el reconeixement a Antoni Miró fructificarà, perquè, perquè dels 6 vots de la dreta (4 del PP, 1 de Cs i 1 de Vox), estan els 19 que sí que li donaran el suport (12 PSPV, 2 Compromís, 2 Podem, 2 Guanyar Alcoi i 1 regidor no adscrit ex de Ciutadans).

No és la primera vegada que Antoni Miró ha sigut injuriat per la dreta. Així doncs, una escultura seua que commemorava la Batalla d’Almansa va ser retirada a Gandia durant el govern del PP, que la titlava de “catalanista”, de ser una “vergonya”, al mateix temps que justificava: “Els madrilenys que venen no l’entenen”.

Una altra exposició criticada per la dreta valenciana va ser la que el 2018 va tindre lloc en la Marina de València, i en què s’exhibien escenes independentistes, manifestacions feministes o escenes sexuals. El PP i Ciutadans van censurar llavors que el president de la Generalitat, Ximo Puig, acudira a la inauguració d’una mostra amb senyeres estelades. No obstant això, Puig va contestar que una exposició similar va ser afavorida per l’Ajuntament d’Alacant amb govern del PP.

Iniciativa per al suport popular

Davant aquesta tessitura, l’Ajuntament d’Alcoi recaptarà suports populars a aquestes distincions. Per fer-ho, el consistori ha publicat els models perquè les entitats o els particulars que vulguen s’adherisquen a la proposta de reconeixement.

Els models d’adhesió estan disponibles en l’apartat de Cultura del web municipal i el termini per a presentar-los estarà obert des del dia 2 d’agost fins al 5 de setembre. El govern municipal explica que les entitats i els particulars que vulguen sumar-s’hi hauran de presentar el document de manera telemàtica, a través de la seu electrònica municipal.