PP i Vox van adaptar la llei perquè el sou del nou director d’Antifrau supere el límit per a alts càrrecs de 92.000 euros

El flamant director de l’Agència Antifrau, Eduardo Beut, encara no ha fet públic el seu sou en la pàgina de l’entitat que ha de fiscalitzar l’Administració. Tampoc a preguntes d’elDiario.es ha volgut revelar quins seran els seus emoluments mensuals. Fonts de l’entitat expliquen que, “entre les vacances de l’estiu i l’inici del curs”, ha sigut impossible publicar el salari tal com marca la seua pròpia legislació, però que “estan preparant la documentació per a complir” en els pròxims dies o setmanes.

Malgrat aquesta opacitat inicial, el que sí que ha pogut saber aquest diari és que Beut serà l’alt càrrec de la Generalitat que més diners cobre gràcies a la llei específica de l’Agència Antifrau, feta per a posar fi a la majoria qualificada com a requisit per a la seua elecció. Aquesta norma, no sols va permetre a Beut ser elegit per la majoria simple del PP i Vox, sinó que va alçar el límit de sou que va fixar el president Carlos Mazón en els pressupostos del 2024 quan encara governava amb Vox. També va eliminar que el sou del director de l’Agència Antifrau siga el d’un director general del Govern valencià, uns 67.000 euros bruts a l’any. Aquest va ser el salari que va percebre el seu antecessor Joan Llinares en els sis anys que va estar al capdavant de l’entitat.

En la Llei de pressupostos del 2024, el PP i Vox van incloure un article que fixa que cap alt càrrec de la Generalitat pot guanyar més del 15% del president de la Generalitat. Mazón, amb l’última pujada del 2%, percebrà uns 80.000 euros bruts el 2024. Per tant, ningú en l’organigrama del seu Govern i entitats de la Generalitat podran percebre més de 92.000 euros. Aquesta mesura es va fixar per a evitar que funcionaris que procedeixen d’altres administracions perden salari en arribar a la Generalitat, sempre que no se supere aquest 15% més que el cap del Consell. Una manera de fer més atractiva la participació en la vida pública, però que el PP i Vox sempre havien criticat durant els anys del Pacte del Botànic.

Però gràcies a la nova llei de l’Agència Antifrau, Beut podrà superar aquest límit. Per què? Beut és funcionari de l’Agència Tributària, va arribar a ser delegat especial, una de les administracions amb més sous de l’Administració. Pels seus anys de servei i el càrrec, sense comptar plusos de productivitat, el sou de Beut en Hisenda podria estar al voltant de 100.000 euros. Aplicant l’article 26.1 de la Llei 3/2024 de la Generalitat de l’Agència Antifrau, les retribucions de Beut “no podran ser inferiors a les del lloc de treball que exercia en l’Administració d’origen”. És a dir, el seu salari en l’Agència Tributària i sense el límit de 92.000 euros marcat en els pressupostos d’enguany, malgrat ser una llei aprovada el 2024 i quan els comptes anuals ja estaven en vigor.

A més, segons un informe del lletrat de la Comissió d’Economia de les Corts Valencianes a què ha tingut accés elDiario.es, correspon a la Mesa del Parlament adoptar un acord determinant el salari del director de l’Agència Antifrau. Aquest acord que hauria de ser públic tampoc s’ha aprovat. Beut haurà de modificar també el pressupost de l’Agència per a enguany, perquè l’entitat només preveu en els seus pressupostos per a salari del director 71.543 euros. Molt lluny del salari que percebrà.