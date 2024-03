El PP i Vox impedeixen als immigrants irregulars accedir als descomptes dels busos de l’EMT de València

L’associació València Acull ha denunciat que l’Ajuntament de València continuarà “discriminant una part de la població de la ciutat impedint-li accedir als descomptes en l’ús dels autobusos urbans”. Així ho han afirmat després de saber la resposta del regidor de Mobilitat del PP, Jesús Carbonell, remesa a l’organització el 12 de març passat, en què afirma que “la nova corporació municipal” no eliminarà el requisit del permís de residència legal a l’hora atendre els casos de sol·licituds de bons de transport de l’Empresa Municipal de Transports (EMT).

Aquesta decisió suposa el rebuig de la proposta del Síndic de Greuges i de la direcció anterior de l’EMT a favor de la universalització dels bons, així com de l’informe del Servei de Mobilitat Sostenible que avalen l’eliminació del requisit de residència legal en sengles informes emesos el 27 de juliol passat i l’1 d’agost a què es refereix la resolució del Síndic esmentada. La conseqüència és que milers de veïns i veïnes de València, que són persones migrants en situació administrativa irregular, no poden gaudir d’un servei municipal en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania, ja que han de pagar més per viatjar amb autobús.

Al començament del 2023, València Acull es va dirigir a l’EMT per sol·licitar-li que prenguera mesures per a posar fi a aquesta discriminació. Davant la falta de respostes concretes, van presentar una queixa al Síndic de Greuges el juny: “Li vam plantejar que no creiem que hi haja cap dificultat administrativa per a universalitzar l’accés a tots els bons de transport mitjançant l’eliminació del requisit de residència legal, cosa que no s’estableix, per exemple, per a l’abonament Jove i o el Mascota. I vam sol·licitar la seua intervenció perquè es garantisca el dret a aquests bons a totes les persones que visquen a València sense tindre en compte la seua situació administrativa”.

Davant aquesta queixa, el defensor del poble valencià va iniciar una investigació pel fet de considerar que “l’actuació de l’Ajuntament de València podria afectar el dret d’igualtat” i el va requerir perquè emetera un informe sobre la “possibilitat d’universalitzar els bons de transport, de manera que s’hi puga accedir sense limitacions”.

En la contestació del mes de juliol passat, remesa per l’Ajuntament al Síndic, l’EMT respon “de manera afirmativa” a la proposta d’universalització dels bons plantejada pel Síndic. Després d’aquesta resposta de l’EMT, el Servei de Mobilitat Sostenible va remetre l’1 d’agost al Síndic l’informe en què s’anunciava que “es donarà trasllat de la sol·licitud de suprimir el requisit de la residència legal a Espanya en els abonaments de transport de competència municipal a la nova corporació municipal, perquè prenga la decisió més adequada en l’aprovació de les condicions d’aquests abonaments per a l’any 2024”.

A la vista d’aquests informes, el Síndic va considerar que “es desprén la intenció de suprimir el requisit que impedeix l’accés universal a tots els bons de transport”, per la qual cosa va acordar el tancament de la queixa. No obstant això, en comprovar que el criteri de residència legal no havia canviat, València Acull va registrar wl desembre un escrit dirigit al regidor de Mobilitat del PP, Jesús Carbonell, sol·licitant-li que informara de la data prevista per a “fer els canvis necessaris per a universalitzar els bons de l’EMT”.

El 12 de març, el regidor Carbonell va contestar que “la nova corporació municipal ha valorat que el títol Refugi ja cobreix les persones sol·licitants d’asil pel fet de tindre expectatives de la seua obtenció i mentre es mantinga la situació d’asil, sense que escaiga atendre casos en què, al marge d’aquesta circumstància concreta, no es dispose de residència legal a Espanya”.

Encara que en l’escrit de València Acull s’indicava que el criteri d’exigir la residència legal “va en contra del principi d’igualtat de tracte i discrimina un col·lectiu especialment vulnerable”, Carbonell no explica en la seua resposta per què no “escau” canviar-lo. Es limita a esmentar que ja existeix el títol Refugi –creat per la corporació anterior–, tot i que aquest bo només beneficia els que han sol·licitat asil, per la qual cosa continuen excloses totes les persones en situació irregular. Per tot això, València Acull ha tornat a presentar una altra queixa davant el Síndic de Greuges.