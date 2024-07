El PP i Vox incompleixen el reglament de transparència a València: sense informació de viatges, cotxe oficial, despeses i regals

“A l’efecte del compliment d’aquest article, es considerarà que són alts càrrecs i persones que exerceixen la màxima responsabilitat de les entitats els titulars dels òrgans superiors i directius previstos en l’article 17.1 e. d’aquest reglament, sobre els quals es publicarà (...) un registre dels obsequis rebuts per raó del càrrec, detallant la persona o l’entitat que els va fer, incloent-hi així mateix la data; els viatges i els desplaçaments fora de la província de València fets en l’exercici de les seues funcions, indicant l’objecte, la data i el cost total, incloent-hi dietes i altres despeses de representació; dades sobre telefonia i altres dispositius mòbils corporatius disponibles; informació sobre l’ús de vehicles oficials”.

L’article 18 del Reglament de transparència de l’Ajuntament de València que va entrar en vigor el 22 de juliol de 2020 s’expressa en aquests termes pel que fa a la informació que han d’aportar els regidors i l’alcalde i l’alcaldessa, tal com s’ha fet.

No obstant això, gran part d’aquesta informació no s’ha actualitzat des que el mes de juny passat va ser investida l’alcaldessa de València, María José Catalá.

La regidora de Compromís, Luisa Notario, ha denunciat que els quatre regidors de Vox no publiquen en cap cas el registre dels obsequis rebuts ni els viatges fets, tal com estan obligats per reglament. Del Partit Popular, els regidors Jesús Carbonell i Julia Climent tampoc publiquen els obsequis rebuts.

D’altra banda, sobre l’ús del telèfon mòbil corporatiu, les últimes dades publicades van ser del govern de Joan Ribó. Sobre l’ús dels vehicles oficials, segons Notario, no s’ha publicat res l’any 2024. A més, les dotacions econòmiques dels grups municipals amb el detall dels diners rebuts, estats comptables, quadres de despeses i informe de la Intervenció municipal estan sense actualitzar des del 16 de juny de 2023.

Per tot això, Luisa Notario considera que Catalá fa un incompliment flagrant de la normativa de transparència de l’Ajuntament de València que té per objecte garantir la transparència en l’actuació del consistori i el seu sector públic i recull totes les obligacions de la institució en aquesta matèria.

Notario ha dit que “Catalá s’ha trobat amb una oposició diferent de la que va tindre Rita Barberá, que va viure molt còmoda durant 20 anys fins que va entrar a l’Ajuntament Compromís. Nosaltres continuarem fent faena dia a dia, revisant expedients i resolucions per a evitar tornar als temps de la foscor que caracteritzen els governs del PP”.

42 queixes al Síndic per falta de transparència

El grup municipal Compromís a l’Ajuntament de València ha denunciat la falta de transparència “total i absoluta” de Catalá i dels seus regidors de govern. La portaveu Papi Robles i la regidora Luisa Notario han criticat “l’actitud obstruccionista del Govern de Catalá que, deliberadament i de manera partidista, no dona informació ni respon a l’oposició”. Una actitud que, com ha assenyalat Robles, “no ens sorprén de l’actual alcaldessa a qui, quan va ser consellera en la Generalitat, els jutjats ja li van recriminar sis vegades la falta de transparència de la seua gestió”.

Des de Compromís s’han vist obligats a presentar ja un total de 42 queixes al Síndic de Greuges, de les quals ja se n’han resolt 18 de manera favorable –i resten en tramitació un total de 14 queixes– perquè Catalá impossibilita sistemàticament la tasca de l’oposició dels regidors i regidores de Compromís, siga vulnerant el dret d’accés a la informació reconegut en la normativa estatal, autonòmica i en el mateix Reglament orgànic del ple, o no contestant les preguntes que es formulen a les diferents comissions informatives i al ple.

“Encara que el Síndic ens dona la raó en nombroses ocasions, Catalá no accepta les seues recomanacions. A més, en cas d’acceptar-les en un cas concret, l’Ajuntament continua actuant amb la mateixa opacitat respecte dels nous requeriments d’accés i les noves preguntes que es formulen, obligant-nos a acudir novament a la Sindicatura a la recerca d’empara”, ha explicat Papi Robles.

Des de Compromís es considera “molt greu i reiterada” la vulneració del dret fonamental a la participació política dels regidors i regidores i de la mateixa ciutadania, per això, tal com indica Robles, “estem estudiant la via jurisdiccional en complement de l’empara a l’Alcaldia i les queixes a la Sindicatura de Greuges, que està demostrat que Catalá no es pren de debò”.