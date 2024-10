El PP valencià dona suport a una proposta de Vox per a fer proves d’edat als menors migrants tutelats

La ultradreta continua immersa en una ofensiva contra la migració, amb l’argument de la inseguretat, i s’obstina a plantejar el suport a les persones migrants com una línia roja per a fer costat als governs del PP. En l’últim ple de les Corts Valencianes, Vox ha tornat a posar damunt la taula aquesta qüestió per a marcar posicions davant el PP, i en aquesta ocasió, com va passar amb el cobrament de les taxes portuàries a vaixells humanitaris, sí que ha obtingut el suport del partit de Carlos Mazón.

El PP valencià, que governa en minoria a la Comunitat Valenciana, ha votat a favor d’una proposta de Vox per a fer proves d’edat als menors migrants. Els populars valencians havien deixat els ultres sols en altres mesures de tint xenòfob, com en les que demanaven l’expulsió dels migrants irregulars, deportacions massives o tancament de fronteres, però en aquesta ocasió han acceptat el seu plantejament. En vespres de la negociació pressupostària i en el marc d’altres mesures clau per al Consell, com el Pla Simplifica, els populars han donat suport a una proposició no de llei que implica “fer a tots els immigrants il·legals no acompanyats que estiguen sota tutela de la Generalitat proves pericials exhaustives per a determinar fidelment la seua edat, amb el mínim marge d’error possible”. Entre aquestes proves, demanen que se’ls facen radiografies del maluc –en concret, la cresta de l’ili, una ala de la pelvis.

El partit d’ultradreta assegura que, “de 25 reconeixements mèdics fets a València, només 2 són menors, 3 dubtosos i 20 majors d’edat” i insisteix a dubtar de l’edat dels menors migrants, a qui denomina “menes”. En la iniciativa, reconeixen que es tracta d’una mesura per a impulsar les deportacions: “La determinació de la majoria o la minoria d’edat és summament important pel fet de desprendre’s d’aquesta determinació l’àmbit dels drets dels estrangers que entren il·legalment en territori nacional”, apunten. La ultradreta assegura, sense indicar la font de les dades, que “el cost per a mantindre cada ”mena“ a la Comunitat Valenciana és de 200 euros diaris, i costa aproximadament 96.200 euros diaris mantindre els gairebé 500 ”menes“ de la Comunitat Valenciana, cost que supera els 35 milions d’euros anuals”, però omet quin seria el cost d’efectuar radiografies a tots aquests menors, com pretén el text. La pretesa xifra és ínfima tenint en compte que el pressupost de la Generalitat Valenciana el 2024 és de 29.732 milions d’euros.

Durant el debat de la proposta, el PSPV-PSOE i Compromís, que han votat en contra, van titlar la mesura de “racista” i han acusat Vox de “fomentar l’odi i la por” cap a les persones migrants. Isaura Navarro, de Compromís, va apuntar que les proves que reclamen estan “qüestionades pels experts, perquè no són concloents” i que el racisme “és un pecat”. “Després es confessen i tot bé”, va ironitzar. Per part seua, Alicia Andújar, del PSPV, els va etzibar que “són uns racistes” i “acabaran castigats en l’infern”, apel·lant a la sensibilitat cristiana de la dreta.

El portaveu en les Corts, José M. Llanos, va dir que és una qüestió “de sentit comú” i ha subratllat la “summa importància” d’aquesta perquè determina “l’àmbit dels drets” de les persones que “entren il·legalment en territori nacional”. “Volem saber a què han vingut els que il·legalment es fan passar per menors per bé que són majors”, va insistir. Des del PP, Lucía Peral va insistir que “no és el mateix” tractament el que cal donar a menors i a majors d’edat, perquè els primers han d’estar tutelats per l’Administració. La diputada va garantir que la Generalitat “no els abandonarà” i complirà “la legalitat” per “humanitat”, al mateix temps que ha reclamat al Govern d’Espanya recursos per a fer front a l’arribada de migrants.